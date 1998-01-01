إجراءات تضييقية على تجار جنين وطوباس ممن يدخلون إلى أراضي الـ48

القدس المحتلة / سما /

فرضت سلطات الاحتلال ، اليوم الأربعاء، إجراءات تضييقية جديدة على تجار محافظتي جنين وطوباس، الذي يدخلون إلى أراضي عام 1948 بواسطة تصاريح تجارية.

وأفاد رئيس غرفة تجارة وصناعة جنين عمار أبو بكر، ، بأن سلطات الاحتلال وضمن سياسة العقاب الجماعي بحق أبناء شعبنا بهدف التضييق على الاقتصاد وخنقه، فرضت شروطا جديدة على التجار الذين يتوجهون لإحضار البضائع من الميناء في حيفا أو من السوق الإسرائيلية، من ضمنها إلزامهم بإحضار فواتير إضافية بقيمة 30 ألف شيقل مع شهادة التعريف.

وأوضح أن سلطات الاحتلال توقفت عن إصدار التصاريح لتجار المحافظتين إلى حين تنفيذ شروطها، مناشدا المؤسسات الحقوقية التدخل لوقف سياسة العقاب التعسفي بحق أبناء شعبنا.