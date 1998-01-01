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تعارض كبير مع خطة ميلادنوف

"ميدل ايست افيرز" : غرينبلانت يصل الدوحة قريبا لمناقشة خطة غزة التي تستبعد اي دور مصري

الأربعاء 13 يونيو 2018 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ميدل ايست افيرز" : غرينبلانت يصل الدوحة قريبا لمناقشة خطة غزة التي تستبعد اي دور مصري



لندن/وكالات/


كشفت مصادر غربية لموقع "ميدل ايست افيرز" عن ان المبعوث الاميركي لعملية السلام غريسون غرينبلانت سيتوجه الى الدوحة في العشرين من الشهر الحالي لمناقشة اوضاع غزة الانسانية مع القيادة القطرية. 

واوضحت المصادر ان غرينبلانت يميل الى الرؤية القطرية حول ادخال تسهيلات انسانية الى غزة دون الولوج في التعقيدات السياسية لقضية المصالحة الفلسطينية والحصار مؤكدة انه حصل على ضوء اخضر من تل ابيب لتشكيل رؤية حقيقية حول ادخال تسهيلات الى قطاع غزة بصورة عاجلة دون الحاجة الى تنازلات من حماس في الوقت الراهن.
واوضحت المصادر ان تعارضا شديدا يظهر الان بين رؤية المبعوث الاممي نيكولاي ميلادنوف والذي قدم رؤية حول ضرورة ان تكون التسهيلات من خلال السلطة الفلسطينية ومصر واسرائيل ضمن رؤية سياسية تقوم على المصالحة وحل الدولتين وهذا يتعارض مع الرؤية القطرية التي تستبعد مصر من المعادلة وتذهب باتجاه الحلول الانسانية لمشاكل غزة بصورة فورية.
وكشفت المصادر عن رؤية غرينبلانت - الدوحة تعتمد على ايجاد جسم انساني يتولى مسؤولية الاشراف على المساعدات بعيدا عن حماس وان هذا الجسم قد يتشكل من ضمن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الاممية الدولية حيث سيقدم هذا الجسم تقريرا يوميا مدققا عن حركة المساعدات وتطورها الى الجانب الاسرائيلي بالية مشابعة لالية ادخال مواد البناء الى غزة والتي عرفت باسم GRM.
 

#غرينبلانت #الدوحة #السلطة #اسرائيل

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