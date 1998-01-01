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بالصور أكلة الزرب: طعام شعبي تتوارثه الأجيال الفلسطينية

الأربعاء 13 يونيو 2018 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور أكلة الزرب: طعام شعبي تتوارثه الأجيال الفلسطينية



خاص سما / جواهر مرعي /

أكلة الزرب الفلسطينية تعود أصولها إلى بادية الشام، فقد إشتهرت بها المنطقة العربية ولكن بإختلاف نوعية اللحوم المستخدمة، فكانت قديما محصورة بلحم الخراف أما الان فقد تعدى ذلك إلى الدجاج والسمك.

وتقوم على إستخدام حفرة نار في الأرض كفرن حراري لطهيها.

الخشب

يتم عمل حفرة بالأرض ووضع إناء حديدي وإشعال الخشب والحطب فيه.

النار

يتم الإنتظار لحين تحول الخشب إلى جمر.

رز

يتم تجهيز الرز بوضع عدة أنواع من التوابل والزيوت والماء حسب الكمية المستخدمة.

ماء

يتم تحضير الخلطة الخاصة من التوابل لوضعها على الدجاج.

توابل

يتم تنظيف الدجاج وتتبيله بخلطة من البهارات المتعددة لمدة ليلة كاملة قبل الطهي.



الدجاج

ينظف الشبك ويحضر لترتيب الرز والخضار واللحوم عليه.



الشبك

يرتب الارز والخضار حسب الرغبة والدجاج على الشبك إستعدادا لإدخالها بحفرة النار.



الاكل

يتم إدخال الشبك بالحفرة بحذر شديد خوفا من تطاير الغبار عليه.

الارض

تترك لمدة ساعتين حتى تنضج بشكل نهائي.



الحفرة

تفتح حفرة الزرب لاخراج الشبك.



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#الزرب الفلسطيني #اكلة #شعبية

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