بالصور أكلة الزرب: طعام شعبي تتوارثه الأجيال الفلسطينية

خاص سما / جواهر مرعي /

أكلة الزرب الفلسطينية تعود أصولها إلى بادية الشام، فقد إشتهرت بها المنطقة العربية ولكن بإختلاف نوعية اللحوم المستخدمة، فكانت قديما محصورة بلحم الخراف أما الان فقد تعدى ذلك إلى الدجاج والسمك.

وتقوم على إستخدام حفرة نار في الأرض كفرن حراري لطهيها.





يتم عمل حفرة بالأرض ووضع إناء حديدي وإشعال الخشب والحطب فيه.





يتم الإنتظار لحين تحول الخشب إلى جمر.

يتم تجهيز الرز بوضع عدة أنواع من التوابل والزيوت والماء حسب الكمية المستخدمة.

يتم تحضير الخلطة الخاصة من التوابل لوضعها على الدجاج.





يتم تنظيف الدجاج وتتبيله بخلطة من البهارات المتعددة لمدة ليلة كاملة قبل الطهي.







ينظف الشبك ويحضر لترتيب الرز والخضار واللحوم عليه.







يرتب الارز والخضار حسب الرغبة والدجاج على الشبك إستعدادا لإدخالها بحفرة النار.







يتم إدخال الشبك بالحفرة بحذر شديد خوفا من تطاير الغبار عليه.





تترك لمدة ساعتين حتى تنضج بشكل نهائي.







تفتح حفرة الزرب لاخراج الشبك.

















