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حللي شخصية الرجل من الهدايا التي يقدمها لكِ!

الأربعاء 13 يونيو 2018 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
حللي شخصية الرجل من الهدايا التي يقدمها لكِ!



وكالات / سما /

ينتاب غالبية النساء الكثير من الأسئلة حول شخصية أزواجهن، فهنّ يقعن في فخ الذهول والتفكير والتحليل العميق اتجاه تصرفاتهم الغريبة وسلوكياتهم، لذا يرغبن في تحديد نواياهم والتوصل إلى ما يريدونه دون تكبّد عناء أو إحراج في توجيه الأسئلة وتكرارها.

في دراسة حديثة قام بها أخصائيون اجتماعيون أوضحوا فيها طريقة تحليل شخصية الرجل من خلال الهدايا التي يقدمها للمرأة في مختلف المناسبات، وخرجوا منها بعدة نتائج نُقدِّمها لكل السيدات في القائمة التالية:

كيف أحلّل شخصية الرجل من خلال هداياه ؟!

المجوهرات:

تأتي أهمية المجوهرات لارتباطها عادة بالزواج والخطوبة، فمن البديهي أن تعكس رغبة الرجل بارتباط جدّي بالفتاة، فهو بعد أن يقوم بهذه الخطوة سيعترف بحبه ويُقدم على ارتباط رسمي.   

الورود:

الورود تحمل أكثر من معنى كالحبّ والصداقة، لكن المُلفت بالنظر هو ألوانها والمناسبة التي يقدمها الرجل إلى المرأة، فالورود الملونة عادةً يقدّمها الأصدقاء للتهنئة على نجاح معيّن، أمّا الورود الحمراء فهي تعبير عن الحب والارتباط وتحمل مشاعر حقيقية.

الشوكولاته:

تدلّ الشوكولاته على الاحترام فطابعها رسمي وكلاسيكي، وهي من أفضل الخيارات كهدية في المناسبات الرسمية والعائلية.

ببساطة هذه الهدايا التي يقدمها الرجل للمرأة وهي في جميع الحالات تحمل أسمى مشاعر الحب والاحترام والارتباط الروحي. 

#الرجل #الهدايا

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