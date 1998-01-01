الرواد المقدسي يستعد لتنظيم فعاليات رياضية لأحياء اليوم الوطني الاولمبي

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس مجلس ادارة ملتقى الرواد المقدسي جمال عديلة ان الملتقى سينظم عدة نشاطات وفعاليات وبطولات رياضية في القدس العاصمة بالتزامن مع أحياء اليوم الوطني الاولمبي، وذلك ضمن التكليف الوارد عن اللجنة الاولمبية بتشكيل لجنة خاصة بمدينة القدس لأحياء هذا اليوم، مكونة من الكوادر: عبد القادر الخطيب- رئيسا للجنة، زياد بحر- مقررا للجنة، وعضوية كل من: احمد البخاري، محمد ابو صوي، جمال عديلة، فراس ابو هلال، رامي ناصر الدين، رياض الشهابي، منتصر ادكيدك، وفراس ابو ميالة.

ووجه عديلة شكره لرئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب والامين العام العميد عبد المجيد حجة، وعضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية رئيس اللجنة عبد القادر المتواجد حاليا في تونس لأستكمال رسالة الدكتوراة، مشيرا انه سيتم التعاون مع الجميع المقدسي لأنجاح هذا اليوم الاولمبي الذي سيضم رزمة بطولات تنشيطية ولقاءات شبابية وكشفية.