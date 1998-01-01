الجيش اليمني يبدأ معركة الحديدة بغطاء من التحالف العربي

وكالات -

بدأ الجيش اليمني وبإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، هجوما على مدينة الحديدة غربي البلاد، في معركة تعتبر الأصعب في الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان أصدره مكتبها الإعلامي اليوم الأربعاء إن "طائرات وسفن التحالف تنفذ ضربات تستهدف تحصينات الحوثيين دعما للعمليات البرية لقوات الجيش اليمني التي احتشدت جنوبي المدينة المطلة على البحر الأحمر"، حسبما ذكرت رويترز.

وأضافت: "تحرير الميناء يمثل بداية السقوط للحوثيين وسيؤمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، وسيقطع أيادي إيران التي طالما أغرقت اليمن بالأسلحة التي تسفك بها دماء اليمنيين الزكية".

ويأتي الهجوم بعد انتهاء مهلة حددتها الإمارات للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، لتسليم ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم.

الحوثيون يعلنون استهداف بارجة تابعة للتحالف قبالة الحديدة

على صعيد متصل، أعلن الحوثيون استهدافهم بارجة تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية قبالة ميناء مدينة الحديدة.

ونقلت قناة "المسيرة" الموالية للحوثيين عن مصدر في قوات البحرية التابعة للحوثيين، قوله إن البارجة استهدفت بصاروخين بحريين وتصاعد الدخان منها، موضحا أن بوارج أخرى تابعة للتحالف تراجعت بعد اشتعال النيران في البارجة المستهدفة قبالة سواحل الحديدة.

وأشار المصدر إلى أن البارجة المستهدفة تحمل قوات أعدت لتنفيذ إنزال في سواحل الحديدة.

بدورها دعت الأمم المتحدة أطراف الصراع في اليمن إلى ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين بعد الهجوم على ميناء الحديدة.

كما حذر الصليب الأحمر الدولي، من أن هجوم التحالف العربي على الحديدة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية لا تحمد عقباها.