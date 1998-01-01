جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش اليمني يبدأ معركة الحديدة بغطاء من التحالف العربي

الأربعاء 13 يونيو 2018 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اليمني يبدأ معركة الحديدة بغطاء من التحالف العربي



وكالات -

بدأ الجيش اليمني وبإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، هجوما على مدينة الحديدة غربي البلاد، في معركة تعتبر الأصعب في الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان أصدره مكتبها الإعلامي اليوم الأربعاء إن "طائرات وسفن التحالف تنفذ ضربات تستهدف تحصينات الحوثيين دعما للعمليات البرية لقوات الجيش اليمني التي احتشدت جنوبي المدينة المطلة على البحر الأحمر"، حسبما ذكرت رويترز.

وأضافت: "تحرير الميناء يمثل بداية السقوط للحوثيين وسيؤمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، وسيقطع أيادي إيران التي طالما أغرقت اليمن بالأسلحة التي تسفك بها دماء اليمنيين الزكية".

ويأتي الهجوم بعد انتهاء مهلة حددتها الإمارات للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، لتسليم ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم.

الحوثيون يعلنون استهداف بارجة تابعة للتحالف قبالة الحديدة

على صعيد متصل، أعلن الحوثيون استهدافهم بارجة تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية قبالة ميناء مدينة الحديدة.

ونقلت قناة "المسيرة" الموالية للحوثيين عن مصدر في قوات البحرية التابعة للحوثيين، قوله إن البارجة استهدفت بصاروخين بحريين وتصاعد الدخان منها، موضحا أن بوارج أخرى تابعة للتحالف تراجعت بعد اشتعال النيران في البارجة المستهدفة قبالة سواحل الحديدة.

وأشار المصدر إلى أن البارجة المستهدفة تحمل قوات أعدت لتنفيذ إنزال في سواحل الحديدة.

بدورها دعت الأمم المتحدة أطراف الصراع في اليمن إلى ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين بعد الهجوم على ميناء الحديدة.

كما حذر الصليب الأحمر الدولي، من أن هجوم التحالف العربي على الحديدة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية لا تحمد عقباها.

#الحديدة #الحوثيون #اليمن #التحالف

أخبار ذات صلة

الحديدة - ارشيف

﻿تحذيرات من ارتكاب التحالف العربي «حماقة» اقتحام ميناء الحديدة اليمني

حوثيون - ارشيف

قوات موالية للرئيس اليمني تسيطر على عدد من المواقع في الحديدة

تقرير : الجيش السوري يستعيد زمام المبادرة ميدانيا بغطاء روسي في كافة الجبهات

الجيش اليمني يسيطر على مطار عدن

طائرات التحالف العربي تقصف دار الرئاسة وسط صنعاء

اغتيال عقيد -اليمن

صور: داعش تقتل عقيداً في الجيش اليمني على طريقة ألعاب الفيديو

الأكثر قراءة اليوم

ملدنوف " يدلي بتصريحات مثيرة في مقابلة مع موقع واللا العبري

طبيب المنتخب المصري يعلن أنباء سيئة بشأن محمد صلاح

لهذه الاسباب.. انزعاج إسرائيلي من جولة الأمير وليام للمنطقة

اللوح : تفاهمات مصرية - فلسطينية لاستئناف جهود المصالحة المتعثّرة

الحوثيون في اليمن يهددون بتنفيذ الخيار الأخير الأكثر إرعاباً للعالم

ملكة جمال العراق من إسرائيل: "شالوم"!

طالع .. كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري

الأخبار الرئيسية

غرينبلانت - ارشيف

"ميدل ايست افيرز" : غرينبلانت يصل الدوحة قريبا لمناقشة خطة غزة التي تستبعد اي دور مصري

حماس - اسرائيل

عضو كنيست يؤيد إجراء حوار مع حركة حماس

منظمة التحرير

﻿مصادر: منظمة التحرير تطلب من مصر قريبا العودة للتدخل لإنهاء عقبات المصالحة مع حماس

أبو مرزوق

أبو مرزوق : استمرار العقوبات على غزة قد يؤسس للإنفصال والوضع لا يحتمل الفراغ

مسيرات

السلطة تمنع تنظيم المسيرات في فترة الاعياد

الاتصالات الفلسطينية