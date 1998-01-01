موسيقار أمريكي يلغي مشاركته بمهرجان في برلين والسبب اسرائيل!

وكالات / سما /

ألغى الموسيقار الأمريكي "جون موس" مشاركته في مهرجان الموسيقى "البوب ​​راديو كولتور" في برلين؛ بسبب الدعم المالي للمهرجان من قبل السفارة الإسرائيلية في برلين.

واستثمرت السفارة الإسرائيلية في المهرجان وقدمت الدعم المالي، ما دعى اللجنة المنظمة لوضع العلم الإسرائيليّ على بطاقات الدعوة الى جانب اعلام الدول الممولة للمهرجان.وفقاً لصحيفة "هآرتس" العبريّة.

وكان الفنان "موس" ينوي المشاركة بالحفل قبل علمه بالدعم المالي الاسرائيلي الا انه رفض المشاركة بعد معرفته.

والفنان الامريكي "موس" ليس الوحيد الذي قرر مقاطعة اسرائيل ثقافيا، فقد ألغى الفنانان البريطانيان "شوبينج" و"ريتشارد دوسون" مشاركتهم في المهرجان بسبب احتلال اسرائيل لفلسطين وتضامنا مع الفلسطينيين، ودعما لمنظمة حركة مقاطعة إسرائيل "BDS".

وفي العام الماضي، ألغى 8 فنانين مشاركتهم في المهرجان للأسباب نفسها.

وتمكنت حركة المقاطعة "BDS" من إلغاء مباراة الأرجنتين وإسرائيل في القدس، في حين تتخوف إسرائيل من إلغاء إقامة مسابقة "اليوروفيجن" في القدس عام 2019 بعد إلغاء العديد من الفعاليات المقررة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، كما ترى حركة مقاطعة إسرائيل أنه الوقت الأمثل لتوسيع حملات المقاطعة لهذا الحدث العام القادم.