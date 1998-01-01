جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

لأول مرة.. إعلانات فيسبوك "تحت التقييم"

الأربعاء 13 يونيو 2018 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. إعلانات فيسبوك "تحت التقييم"



وكالات / سما /

أكدت شركة فيسبوك، أنها ستسمح لمستخدمي الموقع بمراجعة الشركات التي تبث إعلانات على الشبكة، وربما حظر تلك الشركات التي تنال أكبر قدر من ردود الفعل السلبية.

وتسعى هذه الخطوة إلى التصدي للشركات التي تضلل إعلاناتها المستخدمين وتجعلهم يشترون سلعا أو خدمات ذات نوعية رديئة، أو الشركات التي تتقاعس عن تسليم منتجاتها في الموعد الذي حددته لذلك.

وأوردت الشركة في تدوينة أنه يمكن لمستخدمي فيسبوك ترك رد فعلهم على الإعلانات التي شاهدوها تحت عنوان "النشاط الإعلاني".

وسيتيح فيسبوك فرصة للمعلنين حتى يحسنوا خدماتهم قبل اتخاذ إجراء آخر، الذي قد يتضمن تقليص كم الإعلانات التي يمكن للشركة أن تنشرها.

وقالت فيسبوك "نعتقد أن هذه الوسيلة ستعطي الناس قدرا أكبر من الثقة في الشركات التي يتفاعلون معها".

#فيسبوك #إعلانات

أخبار ذات صلة

"إيلو" منافس "فيسبوك" بدون إعلانات

"فيسبوك" يقدم إعلانات مجانية لمكافحة الإرهاب

فيسبوك يحظر إعلانات "البتكوين"

سوني تُعوّض زبائنها بعد اتّهامها بنشر إعلانات "مُضلِّلة"

"بلاك بيري" تقاضي "فيسبوك" بسبب "الحقوق الفكرية"

داعش يتحدى "فيسبوك" ويؤسس موقعاً للتواصل بسبع لغات "خلافة بوك"

الأكثر قراءة اليوم

ملدنوف " يدلي بتصريحات مثيرة في مقابلة مع موقع واللا العبري

ليبرمان من الحدود لسكان غزة :" المساعدات الإنسانية مقابل طردكم " حماس"

طبيب المنتخب المصري يعلن أنباء سيئة بشأن محمد صلاح

لهذه الاسباب.. انزعاج إسرائيلي من جولة الأمير وليام للمنطقة

اللوح : تفاهمات مصرية - فلسطينية لاستئناف جهود المصالحة المتعثّرة

الحوثيون في اليمن يهددون بتنفيذ الخيار الأخير الأكثر إرعاباً للعالم

ملكة جمال العراق من إسرائيل: "شالوم"!

الأخبار الرئيسية

حماس - اسرائيل

عضو كنيست يؤيد إجراء حوار مع حركة حماس

منظمة التحرير

﻿مصادر: منظمة التحرير تطلب من مصر قريبا العودة للتدخل لإنهاء عقبات المصالحة مع حماس

أبو مرزوق

أبو مرزوق : استمرار العقوبات على غزة قد يؤسس للإنفصال والوضع لا يحتمل الفراغ

مسيرات

السلطة تمنع تنظيم المسيرات في فترة الاعياد

حدود غزة -ارشيفية

"هيومن رايتس ووتش": استخدام إسرائيل القوة القاتلة بغزة قد يرقى لجرائم حرب

الاتصالات الفلسطينية