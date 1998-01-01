يو.إس.بي-سي قادم لآيفون في 2019

وكالات / سما /

بدأت عملية تحول آيفون إلى استخدام كابلات يو إس بي-سي (التي أصبحت معيارا في هواتف أندرويد الحديثة)، وسيواجه مستخدمو آيفون الذين يكرهون كابلات التحويل (dongles) مزيدا من هذه الكابلات عند طرح هواتف آيفون الجديدة هذا العام.

فبعد أن برزت إشاعات بأن هواتف آيفون هذا العام ستتضمن كابلات للتحويل من منفذ لايتننغ إلى يو إس بي-سي، يشير تقرير أخير من موقع "ديجي تايمز" المعني بشؤون التقنية، إلى أن أجهزة 2019 ستتضمن منفذ يو إس بي-سي على هواتف آيفون ذاتها، وسيعني هذا استبدال منفذ لايتننغ الذي ظل مستخدما منذ هاتف آيفون 5 في عام 2012.

لكن التقرير شحيح بالتفاصيل، ويتضمن ادعاء مشكوكا فيه، حيث تعتقد مصادره بأن "تبني آبل منفذا من نوع سي في هواتف آيفون سيُسرع عملية تبني شركات الهواتف الذكية الأخرى هذه الواجهة في منتجاتهم".

وهذا الادعاء مشكوك فيه لأنه في الوقت الذي كانت آبل تتبنى فيه منفذ ثندربولت 3 في حواسيبها المحمولة، كانت العديد من الشركات الُمصنِّعة لهواتف أندرويد بدأت بالفعل التحول إلى أحدث المعايير العالمية لمنفذ يو سي بي.

وفي الحقيقة -حسب موقع تومز غايد المعني بشؤون التقنية- فإن تقريبا كل هواتف أندرويد الحديثة تستخدم منفذ يو إس بي-سي، بما في ذلك هاتف غلاكسي إس9، وون بلس 6، وإتش تي سي يو12+، وغوغل بكسل 2، وموتورولا زد2 فورس، وهواوي بي20 برو. كما أن هاتف غلاكسي إس8 الذي طُرح العام الماضي تضمن أيضا منفذ يو إس بي-سي، في حين يعود استخدام هاتف إل جي جي5 لمنفذ يو إس بي-سي إلى العام 2016.

ويشير موقع تومز غايد إلى أن تضمين آبل هواتف هذا العام كابل تحويل من منفذ يو سي بي-سي إلى لايتننغ أمر منطقي، وذلك أنه سيمهد المستخدمين لاستخدام هذا المعيار ويتيح عملية شحن أسرع. لكن التحول إلى استخدام منفذ يو سي بي-سي على الهاتف ذاته يثير تساؤلات.

وأول هذه التساؤلات -حسب تومز غايد- أن آبل تسعى لجعل هواتفها أنحف، ومنفذ يو إس بي-سي أثخن من منفذ لايتننغ. وثانيا أن آبل ترخص حقوق صنع ملحقات تستخدم منفذ لايتننغ كجزء من برنامج "صنع لأجل آيفون"، ومع استخدام منفذ يو إس بي-سي ستكون هناك مصفوفة عريضة من الملحقات المتاحة التي لن تستطيع آبل السيطرة عليها.

من ناحية أخرى، فإن توفر تلك الملحقات ربما يخفف وطأة ما ذكر سابقا، حيث سيتوفر منها للمستخدمين أكثر مما توفر عندما تحولت آبل من استخدام منفذ "30 دبوس" إلى منفذ لايتننغ ابتداء من آيفون 5.