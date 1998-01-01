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خدمات النصيرات يكشف عن مدربه الجديد

الأربعاء 13 يونيو 2018 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات النصيرات يكشف عن مدربه الجديد



غزة / سما /

أعلن نادي خدمات النصيرات, عن مدربه الجديد, استعدادا للموسم الكروي المقبل 2018-2019.

وأكد نادي خدمات النصيرات تعاقده مع نادر النمس, ليكون مديرا فنيا للفريق, خلفا لأيوب أبو زاهر.

ويملك النمس خبرة تدريبية كبيرة, كونه أشرف فنيا على العديد من الأندية وحقق معها نجاحات ملحوظة, آخرها القادسية, الذي قاده للوصول للممتازة لأول مرة في تاريخه موسم 2017-2018, قبل أن يهبط في نهاية الموسم للأولى.

يشار إلى أن خدمات النصيرات يسعى مع النمس لتحقيق حلمه بالعودة للممتازة, التي غادرها منذ نهاية موسم 2014-2015.

#نادى خدمات النصيرات

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