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رئيس الزمالك السابق: تحميل محمد صلاح مسئولية منتخب مصر بمفرده ظلم

الأربعاء 13 يونيو 2018 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الزمالك السابق: تحميل محمد صلاح مسئولية منتخب مصر بمفرده ظلم



وكالات / سما /

أبدي ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق تعجبه من اسناد مسئولية أداء منتخب مصر في نهائيات كأس العالم لمحمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي بمفرده، ووصفه بالظلم و احلال الدم.

و غرد ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأنه لم يسمع عن مركب يقطرها واحد فقط  و يوجد بها 50 راكبا.

وتابع: ما يحدث من الجهاز الفني و الطبي و الاداري و اعضاء اتحاد الكرة تجاه محمد صلاح بتحميله المسئولية بمفرده لم اسمع عنه من قبل.

و أضاف ممدوح عباس: محمد صلاح لن يقدر على أن يفعل هذا قبل لقاء أوروجواي.

 

و واصل رئيس نادي الزمالك السابق: أما أن يحملوا صلاح بخبث شديد مسئولية فريق مصر في كأس العالم 2018 فهذا هو الظلم بعينه و احلال الدم.

يلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولي التي تضم روسيا – السعودية – أوروجواي.

#محمد صلاح #الزمالك

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