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إبراهيموفيتش يختار بوجبا ومبابي كنجوماً لكأس العالم

الأربعاء 13 يونيو 2018 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
إبراهيموفيتش يختار بوجبا ومبابي كنجوماً لكأس العالم



وكالات / سما /

صرح لاعب نادي مانشستر يونايتد السابق ولوس انجلوس جالاكسي الحالي، السويد زلاتان إبراهيموفيتش أنه يراهن على منتخب فرنسا ونجميه بول بوجبا وكليان مبابي ليخطفوا اضواء كأس العالم .

 

النجم السويدي صاحب ال  36 عام لن يذهب إلى كأس العالم كلاعب ضمن منتخب بلاده بسبب اعتزاله اللعب الدولي قبل عام من الاَن، وبالرغم من محاولات اعادته للملاعب الدولية مجدداً إلا أنه رفض الفكرة تماماً .

إبرا حل في حوار صحفي مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” حيث أشاد بقدرات بول بوجبا زميله السابق في مان يونايتد حيث قال : ” أتوقع بكل تأكيد أن يخطف بول بوجبا الأضواء في كأس العالم، الجميع يشهد بسرعته ومهاراته الفائقة ” .

وأضاف قائلاً : ” مبابي أيضا لاعب قادم بقوة لكنه مازال امامه مشوار طويل كى يصل إلى القمة، لكني متأكد أنه يعرف طريق النجاح جيداً ” .

الجدير بالذكر أن إبراهيموفيتش استطاع برهنت موهبته وقدراته التهديفية مرة أخرى مع لوس أنجلوس حيث سجل 7 أهداف في 11 لقاء منذ انضمامه للدوري الامريكي .

#إبراهيموفيتش #بوجبا #مبابي

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