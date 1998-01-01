ريال مدريد يصفع برشلونة ويتعاقد مع موهبة سانتوس القادمة

وكالات / سما /

توصل نادي ريال مدريد الإسباني لاتفاق نهائي مع إدارة فريق سانتوس البرازيلي حول التعاقد مع الشاب رودريجو، حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وارتبط أسم الشاب المميز رودريجو لاعب فريق سانتوس البرازيلي بالانتقال للعب في برشلونة أو ريال مدريد، وكان الصراع في الأيام القليلة الماضية بين الناديين على الظفر بخدمات هذا اللاعب.

ونجح ريال مدريد في الفوز بهذه الصفقة، ومن المقرر الإعلان الرسمي مساء غد الخميس، ولكن قد يتم تأجيل الموعد قليلاً، لحين توقيع أعضاء مجلس إدارة فريق سانتوس البرازيلي على العقد.

وأشارت صحيفة “ماركا” أن اللاعب رودريجو قد خضع للفحص الطبي الأسبوع الماضي، ومن المقرر إجراء مؤتمر صحفي له للإعلان بنفسه عن انضمامه للريال.

وأكملت الصحيفة المدريدية أن الصفقة كلفت خزائن ريال مدريد 45 مليون يورو، 40 منهم سيذهبوا إلى نادي سانتوس، والـ 5 مليون الآخرين لعائلة اللاعب وممثليه.

وأكدت “ماركا” أن رودريجو سيستمر مع فريقه سانتوس البرازيلي لموسم آخر حتى الأول من شهر يونيو من العام المقبل 2019 من أجل تطور مستواه أكثر قبل الانضمام بشكل نهائي لصفوف المرينجي.