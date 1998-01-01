جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رونالدو : حان الوقت لتتويج البرازيل بلقب كأس العالم

الأربعاء 13 يونيو 2018 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو : حان الوقت لتتويج البرازيل بلقب كأس العالم



وكالات / سما /

صرح الظاهرة رونالدو أسطورة منتخب البرازيل وفريق ريال مدريد الإسباني السابق بأنه حان الوقت للتتويج السيليساو بلقب كأس العالم، مشيرًا إلى أن راقصي السامبا هم المرشحون بقوة للفوز بمونديال روسيا 2018.

ومن المقرر انطلاق بطولة كأس العالم 2018 المقامة على الأراضي الروسية مساء غد الخميس، بلقاء الافتتاح الذي سيجمع صاحب الأرض منتخب روسيا، بمنافسه السعودي.

ويعتبر منتخب البرازيل أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كأس العالم “خمس مرات”، ويأمل رونالدو في إحراز اللقب السادس بعد غياب السيليساو عن منصات التتويج منذ نسخة كوريا واليابان 2002.

وتحدث رونالدو حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “أعتقد أن منتخب البرازيل هو المرشح بقوة للفوز بالمونديال، وبالتأكيد أتمنى حدوث ذلك”.

وأضاف “لا أرشح منتخب البرازيل لأنه منتخب بلادي، بل لأن السيليساو يلعب بشكل جيد للغاية”.

وتابع “إسبانيا تلعب بشكل جيد أيضًا، وأيضًا منتخب ألمانيا قويًا للغاية، ومنتخب الأرجنتين، وفرنسا، ولكن بطولة كأس العالم تعد من أصعب البطولات على مستوى العالم”.

وأكمل “أتمنى تتويج البرازيل بلقب كأس العالم، فهو غائب عنا منذ نسخة 2002، أعتقد بأن الوقت قد حان للفوز بالمونديال”.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات كوستاريكا، وصربيا، وسويسرا.

#رونالدو #البرازيل

أخبار ذات صلة

رونالدو : البرازيل ستعاني في تصفيات كأس العالم 2018

رونالدو يهنئ نيمار بلقب الليجا عبر "واتس آب"

هيجيتا يكشف سبب احقية كاسياس بلقب الأفضل في العالم

كأس العالم: البرازيل مستعدة للانطلاق

الأرجنتين تتعادل مع البرازيل وتبقى بلا فوز بتصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم 2018: نيمار يقود البرازيل لتخطي كولومبيا

الأكثر قراءة اليوم

ملدنوف " يدلي بتصريحات مثيرة في مقابلة مع موقع واللا العبري

الحكومة :التركيز على قضية رواتب غزة يبرئ اسرائيل من مسؤولية الحصار وتهاجم حماس

ليبرمان من الحدود لسكان غزة :" المساعدات الإنسانية مقابل طردكم " حماس"

طبيب المنتخب المصري يعلن أنباء سيئة بشأن محمد صلاح

لهذه الاسباب.. انزعاج إسرائيلي من جولة الأمير وليام للمنطقة

اللوح : تفاهمات مصرية - فلسطينية لاستئناف جهود المصالحة المتعثّرة

الحوثيون في اليمن يهددون بتنفيذ الخيار الأخير الأكثر إرعاباً للعالم

الأخبار الرئيسية

حماس - اسرائيل

عضو كنيست يؤيد إجراء حوار مع حركة حماس

منظمة التحرير

﻿مصادر: منظمة التحرير تطلب من مصر قريبا العودة للتدخل لإنهاء عقبات المصالحة مع حماس

أبو مرزوق

أبو مرزوق : استمرار العقوبات على غزة قد يؤسس للإنفصال والوضع لا يحتمل الفراغ

مسيرات

السلطة تمنع تنظيم المسيرات في فترة الاعياد

حدود غزة -ارشيفية

"هيومن رايتس ووتش": استخدام إسرائيل القوة القاتلة بغزة قد يرقى لجرائم حرب

الاتصالات الفلسطينية