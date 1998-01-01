رونالدو : حان الوقت لتتويج البرازيل بلقب كأس العالم

وكالات / سما /

صرح الظاهرة رونالدو أسطورة منتخب البرازيل وفريق ريال مدريد الإسباني السابق بأنه حان الوقت للتتويج السيليساو بلقب كأس العالم، مشيرًا إلى أن راقصي السامبا هم المرشحون بقوة للفوز بمونديال روسيا 2018.

ومن المقرر انطلاق بطولة كأس العالم 2018 المقامة على الأراضي الروسية مساء غد الخميس، بلقاء الافتتاح الذي سيجمع صاحب الأرض منتخب روسيا، بمنافسه السعودي.

ويعتبر منتخب البرازيل أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كأس العالم “خمس مرات”، ويأمل رونالدو في إحراز اللقب السادس بعد غياب السيليساو عن منصات التتويج منذ نسخة كوريا واليابان 2002.

وتحدث رونالدو حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “أعتقد أن منتخب البرازيل هو المرشح بقوة للفوز بالمونديال، وبالتأكيد أتمنى حدوث ذلك”.

وأضاف “لا أرشح منتخب البرازيل لأنه منتخب بلادي، بل لأن السيليساو يلعب بشكل جيد للغاية”.

وتابع “إسبانيا تلعب بشكل جيد أيضًا، وأيضًا منتخب ألمانيا قويًا للغاية، ومنتخب الأرجنتين، وفرنسا، ولكن بطولة كأس العالم تعد من أصعب البطولات على مستوى العالم”.

وأكمل “أتمنى تتويج البرازيل بلقب كأس العالم، فهو غائب عنا منذ نسخة 2002، أعتقد بأن الوقت قد حان للفوز بالمونديال”.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات كوستاريكا، وصربيا، وسويسرا.