جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جدول توزيع الكهرباء في غزة خلال عيد الفطر

الأربعاء 13 يونيو 2018 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدول توزيع الكهرباء في غزة خلال عيد الفطر



غزة / سما /

أكدت شركة توزيع الكهرباء في غزة، عدم وجود أي بوادر لتحسن جدول توزيع الكهرباء في محافظات القطاع خلال عيد الفطر.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت:" جدول توزيع الكهرباء المعمول به حاليا في غزة هو 4 وصل مقابل 16 فصل، ولا توجد أبو بوادر لحدوث أي تغيير عليه خلال عيد الفطر".

وأضاف ثابت:" خلال الأيام الماضية، صادفتنا مجموعة من المفاجآت غير السارة، كتعطل الخطوط الإسرائيلية، الأمر الذي أثر على شركة التوزيع وعلي الجباية والجدول وعلى عملية توزيع الأحمال بشكل مرهق لطواقم الشركة".

وتمنى ثابت عدم حدوث مفاجآت غير سارة خلال أيام العيد، كما أعرب عن أمله بان يتم تشغيل مولد في محطة التوليد.

#الكهرباء #عيد الفطر

أخبار ذات صلة

كهرباء غزة -ارشيفية

كهرباء غزة: تحسن على جدول توزيع الكهرباء بعد عودة الخطوط المصرية

كهرباء

كهرباء غزة: تحسن على جدول الكهرباء خلال الأيام القادمة

ازمة كهرباء غزة -ارشيفية

توزيع كهرباء غزة : تحسن في جدول وصل التيار الكهربائي ابتداء من الليلة

تعطل الخطوط المصرية.. إرباكات شديدة وكبيرة ستطرأ على جدول الكهرباء

محطة طاقة غزة - ارشيف

طاقة غزة : عودة جدول 4 ساعات وصل 8 قطع بعد تشغيل مولد ثاني في محطة الكهرباء

عودة خطوط الكهرباء المصرية للعمل

عودة خطوط الكهرباء المصرية للعمل و جدول 6ساعات وصل مقابل 12قطع

الأكثر قراءة اليوم

ملدنوف " يدلي بتصريحات مثيرة في مقابلة مع موقع واللا العبري

ليبرمان من الحدود لسكان غزة :" المساعدات الإنسانية مقابل طردكم " حماس"

طبيب المنتخب المصري يعلن أنباء سيئة بشأن محمد صلاح

لهذه الاسباب.. انزعاج إسرائيلي من جولة الأمير وليام للمنطقة

اللوح : تفاهمات مصرية - فلسطينية لاستئناف جهود المصالحة المتعثّرة

الحوثيون في اليمن يهددون بتنفيذ الخيار الأخير الأكثر إرعاباً للعالم

ملكة جمال العراق من إسرائيل: "شالوم"!

الأخبار الرئيسية

حماس - اسرائيل

عضو كنيست يؤيد إجراء حوار مع حركة حماس

منظمة التحرير

﻿مصادر: منظمة التحرير تطلب من مصر قريبا العودة للتدخل لإنهاء عقبات المصالحة مع حماس

أبو مرزوق

أبو مرزوق : استمرار العقوبات على غزة قد يؤسس للإنفصال والوضع لا يحتمل الفراغ

مسيرات

السلطة تمنع تنظيم المسيرات في فترة الاعياد

حدود غزة -ارشيفية

"هيومن رايتس ووتش": استخدام إسرائيل القوة القاتلة بغزة قد يرقى لجرائم حرب

الاتصالات الفلسطينية