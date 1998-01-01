جدول توزيع الكهرباء في غزة خلال عيد الفطر

غزة / سما /

أكدت شركة توزيع الكهرباء في غزة، عدم وجود أي بوادر لتحسن جدول توزيع الكهرباء في محافظات القطاع خلال عيد الفطر.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت:" جدول توزيع الكهرباء المعمول به حاليا في غزة هو 4 وصل مقابل 16 فصل، ولا توجد أبو بوادر لحدوث أي تغيير عليه خلال عيد الفطر".

وأضاف ثابت:" خلال الأيام الماضية، صادفتنا مجموعة من المفاجآت غير السارة، كتعطل الخطوط الإسرائيلية، الأمر الذي أثر على شركة التوزيع وعلي الجباية والجدول وعلى عملية توزيع الأحمال بشكل مرهق لطواقم الشركة".

وتمنى ثابت عدم حدوث مفاجآت غير سارة خلال أيام العيد، كما أعرب عن أمله بان يتم تشغيل مولد في محطة التوليد.