قرار اسرائيلي بوضع اليد على 25 دونما جنوب نابلس

رام الله / سما /

أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بمصادرة ما يقارب 25 دونما من أراضي قرى جنوب نابلس، سبق أن حاول المستوطنون الاستيلاء عليها لاقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، أن قوات الاحتلال سلمت قرارا يقضي بوضع اليد على 24.5 دونما من اراضي جبل صبيح يملكها مواطنون من قرى قبلان وبيتا ويتما، بحجة استخدامها لأغراض عسكرية.

ويمهل القرار الموقع من قائد جيش الاحتلال بالضفة، أصحاب الأراضي المصادرة مدة 72 ساعة للاعتراض على القرار.

ولفت دغلس إلى ان جرافات الاحتلال قامت الاسبوع الماضي باعمال تجريف بالموقع، ومن ثم وضعت قبل ايام عددا من البيوت المتنقلة "كرفانات"، مبينا أن الاحتلال يخطط على ما يبدو لاقامة برج مراقبة عسكري بالموقع على مقربة من حاجز زعترة.

وسبق أن حاول المستوطنون إقامة بؤرة استيطانية تحمل اسم "أفيتار" في الموقع ذاته في شهر شباط الماضي، لكن قوات الاحتلال اضطرت لازالتها بعد سلسلة فعاليات احتجاجية نفذها المواطنون في حينه.