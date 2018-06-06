نادي الأسير: تفاقم معاناة الأسرى في معتقل "عتصيون"

رام الله / سما /

قالت محامية نادي الأسير الفلسطيني جاكلين فرارجة إن الأسرى في معتقل "عتصيون" يواجهون أوضاعاً صعبة ومأساوية تفاقمت خلال شهر رمضان.

ونقلت المحامية فرارجة عن أسرى "عتصيون" أن إدارة المعتقل تُقدم لهم بقايا الطعام حيث يتم وضع الأطعمة وخلطها، الأمر الذي جعلهم يمتنعون عن تناول الطعام منذ أيام.

وأضاف الأسرى أن رائحة كريهة منتشرة في المعتقل بسبب عدم افراغ ساحة الفوره من النفايات.

في سياق متصل نقلت المحامية عن الأسير سائد صليبي شهاداته حول تعرضه لاعتداء على يد قوات الاحتلال أثناء عملية اعتقاله، وأفاد أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل عائلته الساعة الخامسة صباحاً في تاريخ 6.6.2018، ثم انهالوا عليه بالضرب على أنحاء جسده كافة بواسطة الأيدي وأعقاب البنادق.

ويُعد معتقل "عتصيون" من أسوأ مراكز الاعتقال التابعة لجيش الاحتلال، حيث يتم احتجاز المعتقلين داخل غرف من الحديد، يصفها الأسرى في الشتاء بالثلاجات، وفي الصيف على أنها أفران.