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اتلاف 3600 دجاجة مجهولة المصدر ولا تحمل اي شهادة صحية في الخليل

الأربعاء 13 يونيو 2018 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اتلفت الضابطة الجمركية ومديرية زراعة وبيطرة يطا والامن الوقائي اليوم الاربعاء 13/6/2018 في محافظة الخليل 3600 دجاجة مجهولة المصدر وغير قانونية ولا تحمل شهادة صحية وبيطرية تفيد بحالتها.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية من قبل الاخوة في جهاز الامن الوقائي بمنطقة يطا جنوب محافظة الخليل داخل شاحنتين، وبالفحص والكشف من قبل جهة الاختصاص (الطبيب البيطري ومفتش الزراعة) تبين بأن الكمية غير قانونية مجهولة المصدر ولا تحمل شهادة صحية بيطرية تفيد بحالتها وصلاحيتها، وعليه وبقرار من وزير الزراعة أقر اتلافها واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

#دجاجة

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