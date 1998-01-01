أردان: شكلنا لجنة لتقليص الخدمات المقدمة للأسرى

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الامن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد اردان، انه شكل لجنة لدراسة اوضاع الاسرى الفلسطينيين ومقارنتها باوضاع الجنائيين، زاعما ان الاسرى الفلسطينيين يحظون بخدمات "جيدة".

وقال أردان ان مهمة اللجنة هي الوصول الى صيغة لتقليص الخدمات للحد الأدنى الذي يسمح به القانون الدولي، حسب زعمه.

وادعى أنه يستدل من بحث أجري في أوساط الأسرى في إسرائيل، انه في حالات كثيرة ينفذ فلسطينيون عمليات لكي يقتلوا أو يعتقلوا، وذلك كملجأ للهروب من مشاكل أسرية أو أزمات اقتصادية، داعيا إلى وجوب "تثبيط" الحوافز لدى "إرهابيين" مفترضين.