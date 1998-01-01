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عضو كنيست يؤيد إجراء حوار مع حركة حماس

الأربعاء 13 يونيو 2018 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست يؤيد إجراء حوار مع حركة حماس



القدس المحتلة / سما /

 أبدى الحاخام اسحاق كوهين عضو الكنيست عن حزب شاس الديني اليهودي، اليوم الأربعاء، تأييده إجراء حوار مع حركة حماس في حال ساهم ذلك في نشر السلام.

وقال كوهين الذي يتولى منصب نائب وزير المالية خلال جلسة الكنيست، أنه شعر بأن السلام ممكن بعد أن رأى المصافحة التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأضاف "شعرت بالأمس في وخزة بقلبي بعد أن رأيت اثنين من الزعماء ممن كانوا على شفا حرب نووية وهم يصافحون بعضهما البعض".

وتابع "صليت من أجل أن يحدث ذلك هنا، إذا كان الشخص منا بحاجة إلى السلام فإنه يتحدث حتى مع الشيطان وزوجته، إذا جلب السلام لنا، فأنا أؤيد الحديث مع حماس".

#عضو كنيست #حماس

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