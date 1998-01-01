جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

300 ألف دولار للمزارعين المتضررين في غزة

الأربعاء 13 يونيو 2018 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
300 ألف دولار للمزارعين المتضررين في غزة



غزة / سما /

أعلن رئيس صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية د. ناصر الجاغوب، اليوم الأربعاء، عن تحويلمبلغ 306 آلاف دولار أمريكي لصالح المزارعين المتضررين من إعتداءات الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.


وأوضح الجاغوب أن المبلغ سيتيح البدء بإنشاء 81 مشروعاً زراعياً لصالح 81 مزارعاً في بلدة بيت حانون شمال القطاع، في سياق المرحلة التجريبية الأولى، التي تتم بتوجيهات من رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله، وايعاز من وزير الزراعة د.سفيان سلطان.


وأضاف الجاغوب في بيان صحافي، أن طواقم وزارة الزراعة والصندوق وبتمويل من الإتحاد الأوروبي ينفذون نحو 400 مشروع زراعي بمبلغ 10 ملايين يورو ونصف المليون، بهدف تعزيز صمود المزارعين على أراضيهم في المحافظات الجنوبية.


الجدير ذكره، أن ذلك يأتي في سياق "برنامج المساعدات الزراعية للمحافظات الجنوبية" والممول من الإتحاد الأوروبي، والتي يقوم بتنفيذها طواقم وزارة الزراعة وصندوق درء المخاطر.
 

#المتضررين #غزة #المزارعين

أخبار ذات صلة

الاونروا

واشنطن ستمنح الأونروا 60 مليون دولار وستحجب عنها 65 مليون دولار حاليا

سرقة 200 الف دولار من منزل متسولة فلسطينية

دولار

غزة: الكشف عن عملية اختلاس لـ 63 ألف دولار من مؤسسة

عدنان ابو حسنة

ابو حسنة: صرف 200 دولار لـ"1669 عائلة فقط في قطاع غزة

اعتقال- ارشيفية

رفح : مواطن ينتحل شخصية اخر و يحتال على بنك بمبلغ 150 الف دولار

الرئيس عباس واوباما

اوباما حول 221 مليون دولار للفلسطينيين في اللحظة الأخيرة رغم المعارضة

الأكثر قراءة اليوم

ملدنوف " يدلي بتصريحات مثيرة في مقابلة مع موقع واللا العبري

الحكومة :التركيز على قضية رواتب غزة يبرئ اسرائيل من مسؤولية الحصار وتهاجم حماس

ليبرمان من الحدود لسكان غزة :" المساعدات الإنسانية مقابل طردكم " حماس"

طبيب المنتخب المصري يعلن أنباء سيئة بشأن محمد صلاح

لهذه الاسباب.. انزعاج إسرائيلي من جولة الأمير وليام للمنطقة

اللوح : تفاهمات مصرية - فلسطينية لاستئناف جهود المصالحة المتعثّرة

الحوثيون في اليمن يهددون بتنفيذ الخيار الأخير الأكثر إرعاباً للعالم

الأخبار الرئيسية

حماس - اسرائيل

عضو كنيست يؤيد إجراء حوار مع حركة حماس

منظمة التحرير

﻿مصادر: منظمة التحرير تطلب من مصر قريبا العودة للتدخل لإنهاء عقبات المصالحة مع حماس

أبو مرزوق

أبو مرزوق : استمرار العقوبات على غزة قد يؤسس للإنفصال والوضع لا يحتمل الفراغ

مسيرات

السلطة تمنع تنظيم المسيرات في فترة الاعياد

حدود غزة -ارشيفية

"هيومن رايتس ووتش": استخدام إسرائيل القوة القاتلة بغزة قد يرقى لجرائم حرب

الاتصالات الفلسطينية