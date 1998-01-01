300 ألف دولار للمزارعين المتضررين في غزة

غزة / سما /

أعلن رئيس صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية د. ناصر الجاغوب، اليوم الأربعاء، عن تحويلمبلغ 306 آلاف دولار أمريكي لصالح المزارعين المتضررين من إعتداءات الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.



وأوضح الجاغوب أن المبلغ سيتيح البدء بإنشاء 81 مشروعاً زراعياً لصالح 81 مزارعاً في بلدة بيت حانون شمال القطاع، في سياق المرحلة التجريبية الأولى، التي تتم بتوجيهات من رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله، وايعاز من وزير الزراعة د.سفيان سلطان.



وأضاف الجاغوب في بيان صحافي، أن طواقم وزارة الزراعة والصندوق وبتمويل من الإتحاد الأوروبي ينفذون نحو 400 مشروع زراعي بمبلغ 10 ملايين يورو ونصف المليون، بهدف تعزيز صمود المزارعين على أراضيهم في المحافظات الجنوبية.



الجدير ذكره، أن ذلك يأتي في سياق "برنامج المساعدات الزراعية للمحافظات الجنوبية" والممول من الإتحاد الأوروبي، والتي يقوم بتنفيذها طواقم وزارة الزراعة وصندوق درء المخاطر.

