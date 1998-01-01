جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية تعلن عن منح دراسية في جامعة لامبينغ بأندونيسيا

الأربعاء 13 يونيو 2018 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تعلن عن منح دراسية في جامعة لامبينغ بأندونيسيا



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في مجال البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير،الدكتوراه) في جامعة لامبينغ في أندونيسيا للعام 2018-2019.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps،  للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المطروحة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في بمقر الوزارة في حي تل الهوا، مشيرةً إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الثلاثاء 26 -6-2018.

#التربية #أندونيسيا #منح

أخبار ذات صلة

جامعة الاقصى

التربية والتعليم: لا شرعية للقرارات الأخيرة في جامعة الأقصى

جامعة الاقصى - غزة

رضوان : وزارة التربية والتعليم تهدد بقطع رواتب موظفي جامعة الأقصى

صبري صيدم

وزارة التربية والتعليم العالي تعلن رسمياً عن تعليق كافة اتصالاتها مع الأونروا

محمد دحلان

دحلان يعلن عن منح دراسية لأبناء الشهداء

وزير التربية والتعليم يصل غزة

صور: وزير التربية والتعليم يصل غزة على رأس وفد يضم 15 شخصية

صيدم- ارشيف

وزير التربية يقرر إعادة 500 معلماً إلى عملهم في غزة

الأكثر قراءة اليوم

ملدنوف " يدلي بتصريحات مثيرة في مقابلة مع موقع واللا العبري

الحكومة :التركيز على قضية رواتب غزة يبرئ اسرائيل من مسؤولية الحصار وتهاجم حماس

ليبرمان من الحدود لسكان غزة :" المساعدات الإنسانية مقابل طردكم " حماس"

طبيب المنتخب المصري يعلن أنباء سيئة بشأن محمد صلاح

لهذه الاسباب.. انزعاج إسرائيلي من جولة الأمير وليام للمنطقة

اللوح : تفاهمات مصرية - فلسطينية لاستئناف جهود المصالحة المتعثّرة

الحوثيون في اليمن يهددون بتنفيذ الخيار الأخير الأكثر إرعاباً للعالم

الأخبار الرئيسية

حماس - اسرائيل

عضو كنيست يؤيد إجراء حوار مع حركة حماس

منظمة التحرير

﻿مصادر: منظمة التحرير تطلب من مصر قريبا العودة للتدخل لإنهاء عقبات المصالحة مع حماس

أبو مرزوق

أبو مرزوق : استمرار العقوبات على غزة قد يؤسس للإنفصال والوضع لا يحتمل الفراغ

مسيرات

السلطة تمنع تنظيم المسيرات في فترة الاعياد

حدود غزة -ارشيفية

"هيومن رايتس ووتش": استخدام إسرائيل القوة القاتلة بغزة قد يرقى لجرائم حرب

الاتصالات الفلسطينية