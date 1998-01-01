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التربية تختتم فعاليات مخيم "خدمة المسجد الأقصى"

الأربعاء 13 يونيو 2018 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للنشاطات الطلابية وبالتعاون مع وحدة القدس ومن خلال فرقها الكشفية والإرشادية فعاليات مخيم خدمة المسجد الاقصى المبارك بمديرية التربية والتعليم في القدس، والذي استمر على مدار 30 يوماً خلال شهر رمضان المبارك.

وشارك في المخيم فرق كشافة ومرشدات من مديرية القدس تجاوز عدد المشاركين فيها الـ 320 مشارك/ة، بحيث يهدف هذا المخيم إلى تقديم الخدمة العامة للمصلين في المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، والقيام بأعمال تطوعية فيها تشمل النظافة والمحافظة على النظام والإرشاد، والتأكيد على إنشاء جيل منتمٍ لأرضه ومقدساته.

وتضمن المخيم فعاليات عدة؛ منها جلسات إرشادية للمتطوعيين للتعامل مع المصليين من النساء والأطفال وكبار السن، وتوزيع المهام والأدوار والأدوات على طلائع المخيم، والمشاركة في الخدمة العامة الصباحية والتي تشمل تنظيف الساحات والمساجد والحدائق، والمشاركة في تنظيم دخول وخروج المصليين من وإلى الحرم القدسي، والمشاركة في تحضير وجبات الإفطار للصائمين، وتنظيم دخول المصلين وإرشادهم إلى مداخل ومخارج الحرم ليلاً، ومساعدة الأمهات والعناية بالأطفال المفقودين وتسليمهم للجهات المختصة، وتوزيع الحلويات والتمور والمياه على المصلين.

#التربية والتعليم

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