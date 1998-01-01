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الحايك يطالب الأمم المتحدة بإيجاد تصور لإنهاء الحصار وتحسين أوضاع غزة

الأربعاء 13 يونيو 2018 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحايك يطالب الأمم المتحدة بإيجاد تصور لإنهاء الحصار وتحسين أوضاع غزة



غزة / سما /

دعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال بغزة اليوم الأربعاء ،الامم المتحدة للعمل على إيجاد تصور من شأنه إنهاء الحصار الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 12 عام، والنهوض بالأوضاع الاقتصادية، وتحسين حياة السكان في القطاع.

وقال الحايك في تصريح صحفي" في ظل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإنهاء الحصار الاسرائيلي على غزة، ويقودها المنسق الخاص لعملة السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ، نأمل بالتوصل لتصور يحل مشاكل قطاع غزة الاقتصادية ويوفر مساحة وبيئة جديدة ملائمة للاستثمار، وإعادة تشغيل المنشأة الاقتصادية المتوفقة بفعل الحصار والحروب الإسرائيلية على القطاع".

وأضاف الحايك أن ألية اعادة الاعمار الحالية المعروفة ببرنامج الـGRM عملت على تدوير الحصار الاسرائيلي على غزة في الوقت الذي كان من المفترض أن تعمل على النهوض بالأوضاع الاقتصادية بالقطاع ، وإدخال المواد الخام اللازمة لتشغيل المنشأة الصناعية والتجارية، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الاسرائيلي خلال الحرب الأخيرة.

وأشار الحايك إلى أن مجمل المواد التي أدخلت من خلال نظام الـGRM منذ سبتمبر 2014 تقدر بـ 2 مليار و914 مليون طن من مواد البناء مشيراً إلى ذلك يلبي حوالي 40% فقط من احتياجات قطاع غزة.

ولفت الحايك إلى أن عدد المشاريع الضخمة التي سجلت ضمن ألية اعادة الاعمار  الـGRM  بلغت 1,313 مشروعاً،279 منها فعال فقط.

ونوه الحايك إلى أن المتابع لعمل ألية إعادة الاعمار الحالية يلاحظ بأنها فشلت في تحقيق الأهداف التي سوقت لها في بداية تطبيقها مؤكداً على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لأزمات غزة والعمل على ايجاد حلول من شأنها التحسين من أوضاع أهالي غزة المعيشية ،الذين أصبحوا يعيشون حالة من اليأس التام.

وثمن الحايك جهود المنسق الخاص لعملة السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف تجاه رفع الحصار عن قطاع غزة، داعياً السلطة الفلسطينية وحركة حماس إلى استباق هذه التحركات بتوفير البيئة المناسبة لإنجاح الجهود الدولية لإنهاء الحصار عبر تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية والتوافق على حل أزماتنا المتراكمة بسبب الحصار والانقسام.

#على الحايك #الأمم المتحدة

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