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وزير العمل يبحث مع السفير الصيني سبل التعاون المشترك

الأربعاء 13 يونيو 2018 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا، مع السفير الصيني قواه واي، سبل التعاون المشترك بين البلدين، وسبل الاستفادة من التجربة الصينية الناجحة في محاربة البطالة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ونسب البطالة المرتفعة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في مدينة رام الله، ضرورة استفادة فلسطين من التجربة الصينية، حيث تعتبر البطالة في الصين من الأقل على مستوى العالم، حيث تقدر بـ(3%)، ما يؤشر إلى نجاعة سياساتها في مكافحتها.

وطالب أبو شهلا من الجانب الصيني، إنشاء مركز تدريب مهني متخصص، بحسب احتياجات سوق العمل من خلال استخدام التقنيات الصينية في التدريب، خاصة في المهن التي تتطلب مهارات خاصة، وتقنيات عالية.

بدوره، أكد السفير الصيني على اهتمام بلاده بفلسطين ودعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، معربا عن استعداده بحث الاحتياجات الفلسطينية، في اجتماع فني يعقد لاحقا، يتم من خلاله ترجمة الاقتراحات والتصورات إلى برنامج عمل لتنفيذه بين الطرفين بما يخدم خطط وسياسات وتطلعات وزارة العمل.

#وزير العمل #السفير الصيني

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