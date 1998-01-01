جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حياة للعمل التنموي والتطوعي تواصل "حملة الامل والخير 3"

الأربعاء 13 يونيو 2018 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

في اطار المسؤولية الاجتماعية، وخطة جمعية حياة للعمل التنموي والتطوعي، والمساهمة في التخفيف عن العائلات المستورة والفقيرة، وبدعم من بنك الاسثمار الفلسطيني،وزعت الجمعية الطرود الغذائية  ضمن حملتها "الأمل والخير 3"، والتي شملت محافظات الضفة الغربية.

وقالت الجمعية أن حملة الأمل والخير التي اطلقتها هذا العام، الامل بغد افضل لأهلنا وشعبنا وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والخير الذي ما زال موجود في قطاعات شعبناالمختلفة، ومن أبرزهم بنك  الاستثمار الفلسطيني  والتي ادخلت البسمة على وجوه العائلات المستورة في شهر الخير والبركة.

وأعربت جمعية حياة والمتطوعين فيها، عن سعادتهم الكبيرة للتعاون والدعم من قبل بنك الاستثمار الفلسطيني خلال هذا العام والذي يظهر مدى اهتمام ادارة البنك ببرامج المسؤوليةالاجتماعية وأسس التكافل الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني في هذا الشهر الفضيل.

وأضافت حياة ان "حملة الأمل والخير3 "،التي اطلقتها هي أحد البرامج التي تعمل عليها، حيث أنها بدأت بحملة كسوة العيد،والهدف من هذه البرامج هو مد يد العون والمساعدةوالتكافل الاجتماعي بين ابناء شعبنا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال رئيس الجمعية محمد العطاونة إن "حياة "هدفت من هذه الحملة الى تقديم المواد الغذائية الاساسية التي تحتاجها الاسر الفلسطينية المستورة خلال شهر رمضان المبارك وذلك فيظل الظروف الانسانية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها الاسر الفلسطينية .

وتقدم العطاونة بالشكر الجزيل لبنك  الاستثمار الفلسطيني وإدارته وكافة العاملين فيه لحرصهم على دعم "حملة الأمل والخير3" لجمعية حياة، وهذا يؤكد أن بنك الاستثمار الفلسطينييقوم بالمسؤولية الاجتماعية ويساهم في تنمية المجتمع .

#حياة للعمل #الاستثمار الفلسطيني

أخبار ذات صلة

ماهر الطباع - ارشيف

د. الطباع لـ" سما" : غزة بلا"حياة" ونسبة الاعمار في كافة القطاعات لا تتجاوز 17%

خطة متكاملة خلال

داخلية غزة: خطة متكاملة للعمل خلال "رمضان" ومنع المفرقعات

محمد المقادمة

الشؤون المدنية لـ"سما": بإمكان حملة "هوية" الضفة المتأخرين في غزة العودة إلى سكناهم

الشهيد ياسر عرفات

كيف أنقذ الشهيد الراحل " عرفات " حياة 3 صحافيين إسرائيليين ؟

ياسر عرفات

"خطاب زعيم منفرد".. كتاب اسرائيلي جديد يغوص في حياة ابو عمار

الشهيد فادي قنبر

"هذا ماقاله لأبنائه": الساعات الأخيرة من حياة منفذ عملية الدهس في القدس

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة :التركيز على قضية رواتب غزة يبرئ اسرائيل من مسؤولية الحصار وتهاجم حماس

ليبرمان من الحدود لسكان غزة :" المساعدات الإنسانية مقابل طردكم " حماس"

طبيب المنتخب المصري يعلن أنباء سيئة بشأن محمد صلاح

متظاهرون برام الله مجددا يطالبون برفع "العقوبات" عن غزة

لهذه الاسباب.. انزعاج إسرائيلي من جولة الأمير وليام للمنطقة

اللوح : تفاهمات مصرية - فلسطينية لاستئناف جهود المصالحة المتعثّرة

الحوثيون في اليمن يهددون بتنفيذ الخيار الأخير الأكثر إرعاباً للعالم

الأخبار الرئيسية

منظمة التحرير

﻿مصادر: منظمة التحرير تطلب من مصر قريبا العودة للتدخل لإنهاء عقبات المصالحة مع حماس

أبو مرزوق

أبو مرزوق : استمرار العقوبات على غزة قد يؤسس للإنفصال والوضع لا يحتمل الفراغ

حدود غزة -ارشيفية

"هيومن رايتس ووتش": استخدام إسرائيل القوة القاتلة بغزة قد يرقى لجرائم حرب

ملدنوف

مبعوث الأمم المتحدة " ملدنوف " يدلي بتصريحات مثيرة في مقابلة مع موقع واللا العبري

ترامب ونتنياهو

موقع إسرائيلي : بعد لقاء ترامب وكيم .. هل جاء دور صفقة القرن؟

الاتصالات الفلسطينية