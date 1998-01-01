جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: الأسير المريض "العطار" آلآم حادة في الظهر واهمال طبي متواصل

الأربعاء 13 يونيو 2018 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نقل تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، شكوى الأسير المريض عز الدين عطار (35 عاماً) من مدينة طولكرم، والتي يوضح من خلالها سوء الأوضاع الاعتقالية التي يعيشها جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقه. من قبل ادارة السجون الاسرائيلية.

وأشارت الهيئة في تقريرها، إلى أن الأسير عطار يعاني من "ديسك" في ظهره خاصة في الفقرتين  L3 وL4 منذ العام 2004، ومنذ ذلك الوقت لم تقم إدارة السجن بعلاجه واكتفت بإعطائه مسكنات للآلام.

وذكر الأسير أن وضعه الصحي يزداد سوءاً يوماً بعد أخر، مع استمرار إدارة السجن في امتناعها عن إجراء الفحوص الطبية اللازمة وتقديم العلاج المناسب له وعدم تحديد موعد لإجراء عملية له في الظهر، وأضاف أنه في الوقت الحالي، يمشي بصعوبة ولا يستطيع القيام بأي عمل أو نشاط يذكر، ولم يعد يحتمل الأوجاع التي يعاني منها يومياً.

يشار إلى أن الأسير عطار معتقل منذ العام 2003 ومحكوم بالسجن لمدة 21 عاماً.

وبينت الهيئة، أن الاهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، يتمثل في انعدام التشخيص السليم، والمساومة على تقديم المسكنات، وعدم تقديم العلاج اللازم، وعدم نقل الحالات الصعبة إلى المستشفيات المدنية، وغيرها من إجراءات تأتي في سياق السياسة المتعمدة لقتل الأسرى طبيًا.

#هيئة الأسرى

أخبار ذات صلة

نمر غزة

صور: "نمر غزة" المريض يتعافى وينعم بحياة جديدة في جنوب أفريقيا

رواتب - ارشيف

ابو جراد لـ"سما" : احالة عدد كبير من موظفي غزة للتقاعد وسنغلق هيئة التامين والمعاشات الخميس

الجهاد الاسلامي - ارشيف

رسائل هامة لـ"الجهاد الإسلامي" من أمام منزل القائد الأسير حسن سلامة

اسرائيل تقوم ببناء جدار علي حدود غزة

صور.. اسرائيل تشرع ببناء جدار مع غزة في المكان الذي دخل منه الأسير الاثيوبي " منغستو"

الاسير عبدالله البرغوثي وابنته

ما هي فحوى الرسالة التى أرسلتها"تاليا" الى والدها الأسير عبد الله البرغوثي في يوم تخرجها ؟

طوباس

عائلة الأسير صوافطة تنفي تصريحات حماس حول نجلها : " اكاذيب وتزوير للحقائق "

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة :التركيز على قضية رواتب غزة يبرئ اسرائيل من مسؤولية الحصار وتهاجم حماس

ليبرمان من الحدود لسكان غزة :" المساعدات الإنسانية مقابل طردكم " حماس"

طبيب المنتخب المصري يعلن أنباء سيئة بشأن محمد صلاح

متظاهرون برام الله مجددا يطالبون برفع "العقوبات" عن غزة

اللوح : تفاهمات مصرية - فلسطينية لاستئناف جهود المصالحة المتعثّرة

لهذه الاسباب.. انزعاج إسرائيلي من جولة الأمير وليام للمنطقة

ملكة جمال العراق من إسرائيل: "شالوم"!

الأخبار الرئيسية

منظمة التحرير

﻿مصادر: منظمة التحرير تطلب من مصر قريبا العودة للتدخل لإنهاء عقبات المصالحة مع حماس

أبو مرزوق

أبو مرزوق : استمرار العقوبات على غزة قد يؤسس للإنفصال والوضع لا يحتمل الفراغ

حدود غزة -ارشيفية

"هيومن رايتس ووتش": استخدام إسرائيل القوة القاتلة بغزة قد يرقى لجرائم حرب

ملدنوف

مبعوث الأمم المتحدة " ملدنوف " يدلي بتصريحات مثيرة في مقابلة مع موقع واللا العبري

ترامب ونتنياهو

موقع إسرائيلي : بعد لقاء ترامب وكيم .. هل جاء دور صفقة القرن؟

الاتصالات الفلسطينية