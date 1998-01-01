هيئة الأسرى: الأسير المريض "العطار" آلآم حادة في الظهر واهمال طبي متواصل

رام الله / سما /

نقل تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، شكوى الأسير المريض عز الدين عطار (35 عاماً) من مدينة طولكرم، والتي يوضح من خلالها سوء الأوضاع الاعتقالية التي يعيشها جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقه. من قبل ادارة السجون الاسرائيلية.

وأشارت الهيئة في تقريرها، إلى أن الأسير عطار يعاني من "ديسك" في ظهره خاصة في الفقرتين L3 وL4 منذ العام 2004، ومنذ ذلك الوقت لم تقم إدارة السجن بعلاجه واكتفت بإعطائه مسكنات للآلام.

وذكر الأسير أن وضعه الصحي يزداد سوءاً يوماً بعد أخر، مع استمرار إدارة السجن في امتناعها عن إجراء الفحوص الطبية اللازمة وتقديم العلاج المناسب له وعدم تحديد موعد لإجراء عملية له في الظهر، وأضاف أنه في الوقت الحالي، يمشي بصعوبة ولا يستطيع القيام بأي عمل أو نشاط يذكر، ولم يعد يحتمل الأوجاع التي يعاني منها يومياً.

يشار إلى أن الأسير عطار معتقل منذ العام 2003 ومحكوم بالسجن لمدة 21 عاماً.

وبينت الهيئة، أن الاهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، يتمثل في انعدام التشخيص السليم، والمساومة على تقديم المسكنات، وعدم تقديم العلاج اللازم، وعدم نقل الحالات الصعبة إلى المستشفيات المدنية، وغيرها من إجراءات تأتي في سياق السياسة المتعمدة لقتل الأسرى طبيًا.