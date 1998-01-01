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غنيم: انهاء الانقسام هو المدخل العملي والجاد لعلاج مشكلات غزة

الأربعاء 13 يونيو 2018 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حيا نافذ غنيم نائب الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني ابناء شعبنا في الضفة الغربية التي اعلت الصوت رفضا للإجراءات التي اتخذت بحق ابناء شعبنا في قطاع غزة..  وقال " بالرغم من الاهمية القصوى لذلك علينا التركيز على ان المدخل الجاد والحقيقي لعلاج مشكلات غزة وانهاء الحصار. يتمثل في الانهاء الفوري للانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي.. كما علينا الانتباه بوجوب ربط كل ذلك مع ما هو سياسي، وبخاصة تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر القائمة والحفاظ على مشروعنا الوطني " .

واضاف " ان التركيز على موضوع الاجراءات والممارسات بحق شعبنا في قطاع غزة سواء كانت من خارجه او من داخله بدون ما ذكرت نبدو وكأننا نعظم ما هو انساني ومعيشي على حساب ما هو سياسي.. وهذا قد يبدو خدمة - غير مقصودة - لمن يسعون من اجل ذلك، اي بفصل السياسي عن الانساني والمعيشي.. بما يعنيه ذلك من تحويل المضمون الوطني لقضية شعبنا في قطاع غزة الى مجرد قضية تجمع سكاني يعاني اوضاع معيشية وانسانية صعبة " .

وقد لفت غنيم الانتباه الى ضرورة صياغة شعاراتنا وفعالياتنا بما يلامس ذلك.. ويعبر عن مضمونه.

كما جدد مطالبته للرئيس ابو مازن بضرورة تنفيذه للقرار الذي اعلنه في اجتماع المجلس الوطني الاخير. بصرف رواتب موظفي غزة فورا.. مؤكدا على حق ابناء شعبنا بتنظيم فعالياتهم الشعبية للتعبير عن مواقفهم وفقا للقانون، وبما يحافظ على وحدة ابناء شعبنا سواء كان ذلك في الضفة الغربية او في قطاع غزة.

#نافذ غنيم

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