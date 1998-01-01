5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

رام الله/سما/

أكدت اذاعة الاسرى التى تبث من غزة، أن خمسة أسرى من الضفة، يدخلون اليوم 13 من حزيران أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير سامر عبد السميع أحمد الاطرش (40 عامًا) من القدس المحكوم بالسجن المؤبد ثماني مرات ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا من سجون الاحتلال.

والأسير أنس إبراهيم محمد عقبة (33 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في السجون.

ومن مدينة نابلس/ الأسير خالد عبد الرحيم حسن برهم المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عامًا في السجون.

والأسير عطية نعيم عوض حمايل (34 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عامًا في السجون.

والأسير سميح غالب طالب جعبري (29 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 11 عامًا في السجون.