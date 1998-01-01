جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الأربعاء 13 يونيو 2018 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

أكدت اذاعة الاسرى التى تبث من غزة، أن خمسة أسرى من الضفة، يدخلون اليوم 13 من حزيران أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير سامر عبد السميع أحمد الاطرش (40 عامًا) من القدس المحكوم بالسجن المؤبد ثماني مرات ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا من سجون الاحتلال.

والأسير أنس إبراهيم محمد عقبة (33 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في السجون.

ومن مدينة نابلس/ الأسير خالد عبد الرحيم حسن برهم المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عامًا في السجون.

والأسير عطية نعيم عوض حمايل (34 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عامًا في السجون.

والأسير سميح غالب طالب جعبري (29 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 11 عامًا في السجون.

#اسرى #اعتقال #احتلال

أخبار ذات صلة

اسرى

أسرى حماس في سجون الاحتلال يهددون بالإضراب عن الطعام

اسرى - ارشيف

نادي الاسير: انفجار السجون قادم .. إدارة سجون الاحتلال تُبلغ أسرى سجن النقب باقتحام كبير اليوم

اسرى فلسطينيون - ارشيف

حماس: لا صفقة تبادل أسرى جديدة ونتنياهو يخدع الجمهور الاسرائيلي

الاسرى يواصلون اضرابهم في سجون الاحتلال لليوم الثلاثين

مروان البرغوثي

البرغوثي يُعلن عن إضراب 'الحرية والكرامة' في كافة سجون الاحتلال

اضراب الأسرى

الكشف عن تفاصيل وبنود الاتفاق بين الأسرى ومصلحة سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة :التركيز على قضية رواتب غزة يبرئ اسرائيل من مسؤولية الحصار وتهاجم حماس

ليبرمان من الحدود لسكان غزة :" المساعدات الإنسانية مقابل طردكم " حماس"

طبيب المنتخب المصري يعلن أنباء سيئة بشأن محمد صلاح

متظاهرون برام الله مجددا يطالبون برفع "العقوبات" عن غزة

اللوح : تفاهمات مصرية - فلسطينية لاستئناف جهود المصالحة المتعثّرة

لهذه الاسباب.. انزعاج إسرائيلي من جولة الأمير وليام للمنطقة

ملكة جمال العراق من إسرائيل: "شالوم"!

الأخبار الرئيسية

منظمة التحرير

﻿مصادر: منظمة التحرير تطلب من مصر قريبا العودة للتدخل لإنهاء عقبات المصالحة مع حماس

أبو مرزوق

أبو مرزوق : استمرار العقوبات على غزة قد يؤسس للإنفصال والوضع لا يحتمل الفراغ

حدود غزة -ارشيفية

"هيومن رايتس ووتش": استخدام إسرائيل القوة القاتلة بغزة قد يرقى لجرائم حرب

ملدنوف

مبعوث الأمم المتحدة " ملدنوف " يدلي بتصريحات مثيرة في مقابلة مع موقع واللا العبري

ترامب ونتنياهو

موقع إسرائيلي : بعد لقاء ترامب وكيم .. هل جاء دور صفقة القرن؟

الاتصالات الفلسطينية