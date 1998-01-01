فتح تهنئ شعبنا بحلول عيد الفطر السعيد

رام الله/سما/

تقدمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وتمنت الحركة في بيان صحفي صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الأربعاء، أن يحل علينا عيد الفطر العام القادم وقد تحققت أهدافنا في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يمن على جرّحانا بالشفاء وأسرانا بالحرية.

وقالت الحركة، تحل علينا هذه المناسبة السعيدة في ظل ظروف سياسية غاية في التعقيد بسبب الموقف الأميركي المنحاز إلى الجانب الاسرائيلي، خاصة بإعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الصهيوني، والاعتداءات الإسرائيلية والإمعان في سياسة القتل، وسلب الأرض وازديادة وتيرة الإستعمار الإستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتنكرها للحقوق الفلسطينية، وكذلك لقرارات ومواثيق الشرعية الدولية، واستمرارها في المضي قدما في السياسات التهويدية في مدينة القدس المحتلة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأشادت الحركة بنضالات وصمود أبناء شعبنا الفلسطيني، مشددة على أن شعبنا يمضي قدما على طريق التحرر والتخلص من براثين الاحتلال وممارساته وانتهاكاته المستمرة بحق الإنسان والمكان.

وحيت الحركة كافة الشعوب والحكومات المساندة لقضيتنا وخاصة الشعوب العربية والاسلامية والصديقة.