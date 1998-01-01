مياه الأمطار تغرق عدة مناطق في النقب

القدس المحتلة / سما /

تشهد منطقة النقب منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، تساقط أمطار غزيرة، مما تسبب بسيول وفيضانات واغلاق عدد من الشوارع في عدد من البلدات.

وتوقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية بأن يكون الجو اليوم الاربعاء، غائماً جزئياً وربيعياً لطيفاً ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق مختلف المناطق وقد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احياناً حتى ساعات المساء، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً.