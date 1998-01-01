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إسرائيل تهدد "تويتر" بسبب حسابات حماس و حزب الله

الأربعاء 13 يونيو 2018 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تهدد "تويتر" بسبب حسابات حماس و حزب الله



القدس المحتلة / سما /

أطلق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد آردان، تهديدات بمحاكمة موقع "تويتر"، في حال لم يغلق حسابات تابعة لحركة حماس وحزب الله ومنظمات أخرى.


وأرسل آردان رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي، وإلى رئيس مجلس إدارة الشركة أميد كردستاني، كتب فيها: "إن السماح للمنظمات الإرهابية بالعمل بحرية، ونشر رسائلها التحريضية من خلال موقعكم، قد يكون انتهاكا للقانون الإسرائيلي".


وأضاف: "على عكس الشبكات الاجتماعية الأخرى، رفض "تويتر" في العديد من الحالات طلبات من السلطات الإسرائيلية لإزالة محتوى المنظمات الإرهابية والحسابات التي تحرض على المحتوى وتحرض على الهجمات الإرهابية"... "نتيجة لذلك، تقوم هذه المنظمات بتوسيع نشاطها من أجل نشر دعاية لها، ومن الأمثلة على ذلك منظمة حماس، التي تدير حسابا رسميا على تويتر منذ مارس عام 2015".


وتابع: "أطالبكم على الفور بإغلاق حسابات "تويتر" الخاصة بقادتهم والمتحدثين بأسماء تلك المنظمات، وإزالة محتوياتها".


وأكد على أنه، وفقا للقانون الإسرائيلي الحالي، يفرض المسؤولية على شركات الإنترنت التي تسمح بتوزيع "محتوى إرهابي".

#حماس #اسرائيل #تويتر

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