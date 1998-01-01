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الاحتلال يقتحم مناطق في الضفة ويعتقل عدداً من المواطنين

الأربعاء 13 يونيو 2018 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم مناطق في الضفة ويعتقل عدداً من المواطنين



رام الله / سما /

 اقتحم جيش الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم عددا من المناطق في الضفة الغربية، وقام بحملة اعتقالات وسط مواجهات مع الشبان.

في يعبد جنوب جنين، اعتقل جيش الاحتلال المواطن فتحي اسكندر الشيخ علي، ودارت مواجهات خلال انسحاب الجيش من البلدة.

كما اقتحم الجيش بلدة بيت اولا شمال غرب الخليل، واعتقل الشاب وجدي طايع.

وفي الخليل ايضا جرى اقتحام منزل المواطن ايمن عاشور، وبعد تفتيش دقيق صادر الجيش اجهزة الكترونية من المنزل، كما تم اقتحام بلدة حلحول شمال الخليل، وحي النقار في مدينة قلقيلية.

كما اعتقل جنود الاحتلال الشاب مهند سمير الطويل من بلدة سلواد شرق رام الله.

وذكر جيش الاحتلال، ان شباناً فلسطينيين ألقوا الليلة الماضية زجاجات حارقة على سيارات اسرائيلية قرب بلدة بيت امر شمال الخليل، وعند مستوطنة كرمي تسور قرب حلحول.

كما ألقى شبان الحجارة على سيارات للمستوطنين قرب مستوطنة رحليم المقامة على أراضي بلدتي الساوية ويتما جنوب نابلس.

وفي القدس، ذكر بيان لشرطة الاحتلال. ان الحجارة ألقيت على سيارة اسرائيلية في حي واد الجوز مما ادى الى تحطم نوافذها، كما جرى إلقاء عبوة طلاء على القطار الخفيف في حي بيت حنينا.

#الاحتلال #الضفة #اعتقال

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