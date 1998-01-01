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صلاة العيد ستقام في منطقتين مركزيتين بمخيمات العودة في غزة

الأربعاء 13 يونيو 2018 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صلاة العيد ستقام في منطقتين مركزيتين بمخيمات العودة في غزة



غزة / سما /

دعا عضو لجنة الفعاليات العامة بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طاهر تمراز، جماهير قطاع غزة إلى أداء صلاة العيد في مخيمات العودة.

وأوضح تمراز أنه صلاة العيد ستقام في منطقتين مركزيتين إحداهما في موقع ملكة شرق مدينة غزة، والأخرى في بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس.

ونوه إلى أن خطيب العيد في مدينة غزة سيكون رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، فيما خطيب العيد في خان يونس عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام.

ولفت إلى أن لجنة التحشيد والفعاليات التابعة للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار هي المشرف على هذه الفعالية الجماهيرية بهذه المناسبة المباركة.كما دعا تمراز إلى أن يكون هذا اليوم، يوم فرح وبهجة وإدخال السرور على الجرحى وأبناء الشهداء والأسرى

#صلاة العيد #غزة

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