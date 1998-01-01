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جنوب افريقيا تعلق عضوية مسؤولة "كبيرة" بسبب تصريحات مؤيدة لاسرائيل

الأربعاء 13 يونيو 2018 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنوب افريقيا تعلق عضوية مسؤولة "كبيرة" بسبب تصريحات مؤيدة لاسرائيل



القدس المحتلة / سما /

قرر عمدة مدينة جوهانسبرغ الثلاثاء تعليق عضوية مسؤولة كبيرة في مجلس المدينة بسبب تصريحات علنية قالت فيها إن المدينة "صديقة" لإسرائيل.

وقالت مفو فالاتسي عضو مجلس مدينة جوهانسبرغ المسؤولة عن الشؤون الصحية خلال فاعلية مؤيدة لاسرائيل نهاية الاسبوع الفائت "أوّد أن أعلن انني صديقة لإسرائيل وأن مدينة جوهانسبرغ صديقة لإسرائيل"، وذلك كما جاء في مقطع فيديو متداول لخطاب القته في الفاعلية.

وأضافت أمام مشاركين في مؤتمر اقيم كجزء من سلسلة فاعليات نظمتها جماعات دينية ومجتمعية مؤيدة لاسرائيل "نحن نقدركم، نحن نحتفي بكم.. اشعروا بانكم في بلادكم".

وقرر عمدة المدينة هيرمان ماشابا "تعليق نشاط فالاتسي بانتظار التحقيق في السياق الكامل والمناسب الذي جاءت فيه هذه التصريحات".

وفالاتسي عضو في التحالف الديموقراطي المعارض، الذي يحكم مدينة جوهانسبرغ، المركز الاقتصادي الكبير في جنوب افريقيا.

ويؤيد الحزب المعارض حل الدولتين لانهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

والشهر الفائت، قررت جنوب افريقيا استدعاء سفيرها لدى اسرائيل بعد استشهاد 52 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في غزة خلال تظاهرات ضد افتتاح السفارة الاميركية في القدس.

#جنوب افريقيا #تعليق #اسرائيل

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