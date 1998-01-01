جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية: المغرب استجابت لدعوتنا وأرسلت المستشفى الميداني

الأربعاء 13 يونيو 2018 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: المغرب استجابت لدعوتنا وأرسلت المستشفى الميداني



غزة / سما /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية اليوم الأربعاء، إنّه "في الوقت الذي يحاول أعداء الشعب الفلسطيني تشديد الحصار وفرض انماط متعددة من المعاناة عليه ينبري الاوفياء من الامة للقيام بواجبهن بمد يد العون اليه".

وأضاف هنية في تصريحٍ صحفي أنّه "من هنا كانت الاستجابة الكريمة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية لدعوتنا لمساعدة مصابي مسيرات العودة وكسر الحصر بإرسال المستشفى الميداني والذي وصل بحمد الله الى قطاع غزة وبدأ في تقديم العمل الطبي .

ومتقدم هنية بالشكر لجلالة الملك محمد السادس وللحكومة المغربية ورئيسها والشعب المغربي الشقيق والذي يعبر بمختلف الاشكال دوما عن الوقوف الى جانب شعبنا والتضامن معه.

وعبّر عن خالص شكره وتقديره للدور المصري الكريم في تسهيل دخول المشفى المغربي وكذلك تسهيل مرور قافلة اميال من الابتسامات والذي يشير الى حرص على التخفيف عن شعبنا .

#هنية #المستشفى الميداني

أخبار ذات صلة

اسرى فلسطينيون - ارشيف

فارس : مصلحة السجون استجابت لجميع مطالب الاسرى ما عدا الهاتف العمومي

ابو حسنه : شركة اتصالات عربية كبرى استجابت لحملة الاونروا العالمية للتبرع للاجئين

صائب عريقات

صائب عريقات يدخل المستشفى لاجراء عملية في الرئتين

الرئيس عباس

الرئيس يجري عملية جراحية وسيغادر المستشفى بعد ساعات

مشعل

مشعل يدعو من المغرب للضغط على واشنطن لثنيها عن قرار ترامب

مشعل - ارشيف

خالد مشعل يثير غضبا امازيغيا في المغرب واتهامه بـ”العنصرية”

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة :التركيز على قضية رواتب غزة يبرئ اسرائيل من مسؤولية الحصار وتهاجم حماس

ليبرمان من الحدود لسكان غزة :" المساعدات الإنسانية مقابل طردكم " حماس"

طبيب المنتخب المصري يعلن أنباء سيئة بشأن محمد صلاح

متظاهرون برام الله مجددا يطالبون برفع "العقوبات" عن غزة

اللوح : تفاهمات مصرية - فلسطينية لاستئناف جهود المصالحة المتعثّرة

لهذه الاسباب.. انزعاج إسرائيلي من جولة الأمير وليام للمنطقة

ملكة جمال العراق من إسرائيل: "شالوم"!

الأخبار الرئيسية

منظمة التحرير

﻿مصادر: منظمة التحرير تطلب من مصر قريبا العودة للتدخل لإنهاء عقبات المصالحة مع حماس

أبو مرزوق

أبو مرزوق : استمرار العقوبات على غزة قد يؤسس للإنفصال والوضع لا يحتمل الفراغ

حدود غزة -ارشيفية

"هيومن رايتس ووتش": استخدام إسرائيل القوة القاتلة بغزة قد يرقى لجرائم حرب

ملدنوف

مبعوث الأمم المتحدة " ملدنوف " يدلي بتصريحات مثيرة في مقابلة مع موقع واللا العبري

ترامب ونتنياهو

موقع إسرائيلي : بعد لقاء ترامب وكيم .. هل جاء دور صفقة القرن؟

الاتصالات الفلسطينية