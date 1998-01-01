هنية: المغرب استجابت لدعوتنا وأرسلت المستشفى الميداني

غزة / سما /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية اليوم الأربعاء، إنّه "في الوقت الذي يحاول أعداء الشعب الفلسطيني تشديد الحصار وفرض انماط متعددة من المعاناة عليه ينبري الاوفياء من الامة للقيام بواجبهن بمد يد العون اليه".

وأضاف هنية في تصريحٍ صحفي أنّه "من هنا كانت الاستجابة الكريمة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية لدعوتنا لمساعدة مصابي مسيرات العودة وكسر الحصر بإرسال المستشفى الميداني والذي وصل بحمد الله الى قطاع غزة وبدأ في تقديم العمل الطبي .

ومتقدم هنية بالشكر لجلالة الملك محمد السادس وللحكومة المغربية ورئيسها والشعب المغربي الشقيق والذي يعبر بمختلف الاشكال دوما عن الوقوف الى جانب شعبنا والتضامن معه.

وعبّر عن خالص شكره وتقديره للدور المصري الكريم في تسهيل دخول المشفى المغربي وكذلك تسهيل مرور قافلة اميال من الابتسامات والذي يشير الى حرص على التخفيف عن شعبنا .