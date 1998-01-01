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السلطة تمنع تنظيم المسيرات في فترة الاعياد

الأربعاء 13 يونيو 2018 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة تمنع تنظيم المسيرات في فترة الاعياد



رام الله / سما /

اعلن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات للمحافظين اليوم عن منع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين بفترة الاعياد.

وافاد في بيان صادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، انه "احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد.

وكانت مسيرة انطلقت اول امس في رام للمطالبة بصرف رواتب الموظفين في قطاع غزة، تبعها امس اعتصام نظمته عدد من المؤسسات الاهلية في رام الله للمطالبة بصرف الرواتب .

وحال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة.

#السلطة #الاعياد #مسيرات

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