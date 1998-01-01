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جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية قتل جندي بمخيم الأمعري

الأربعاء 13 يونيو 2018 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية قتل جندي بمخيم الأمعري



القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء اعتقال منفذ عملية قتل جندي إسرائيلي قبل أسابيع في مخيم الأمعري للاجئين.

وأفاد بيان لجيش الاحتلال، أن قواته اعتقلت اسلام يوسف أبو حميد (32 عاماً) بتهمة قتل الجندي إسرائيلي "رونين لوبرسكي" من وحدة دوفدوفان، عبر إلقاء حجر رخام على رأسه خلال حملة مداهمات في المخيم. وأضاف البيان أن ابو حميد ناشط في حركة حماس.

يذكر أن جيش الاحتلال أعلن مقتل الجندي "لوبرسكي" يوم السادس والعشرين من شهر أيار الماضي، متأثرا بإصابته جراء إلقاء حجر رخام على رأسه.

كما اعتقل جيش الاحتلال خلال العملية الشاب محمد صلاح الشيخ قاسم بعد مداهمة منزله في المخيم.

وخلال عملية الاقتحام، اندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال وشبان من المخيم، أصيب على إثرها سبعة مواطنين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إنه نقل إلى المستشفى 7 إصابات خلال المواجهات في المخيم، ثلاثة منها بالرصاص الحي في الأرجل، واثنتان بالأعيرة المطاطية في الأرجل، وواحدة بالرصاص المطاطي في منطقة البطن، إضافة لإصابة أخرى بشظية.

#جيش الاحتلال #اعتقال

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