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الطقس: فرصة لسقوط الأمطار اليوم وارتفاع الحرارة غداً

الأربعاء 13 يونيو 2018 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: فرصة لسقوط الأمطار اليوم وارتفاع الحرارة غداً



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الاربعاء غائماً جزئياً، وربيعياً لطيفاً معتدلاً في معظم المناطق، وتبقى درجات الحرارة ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق مختلف المناطق وقد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا حتى ساعات المساء. أما هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق.

غدا الخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

يوم الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.


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