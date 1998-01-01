"المخابرات" تقدم سيارة لنقل المرضى ومبالغ مالية لجمعيات في طولكرم

رام الله /سما/

تبرع جهاز المخابرات العامة في طولكرم اليوم، لجمعية الأمل للفشل الكلوي، بسيارة لنقل المرضى للمستشفى، وبمبالغ نقدية لعدد من الجمعيات في طولكرم، وذلك بتوجيهات وتعليمات من رئيس الجهاز اللواء ماجد فرج.

وترعى جمعية الأمل ومقرها في طولكرم، (131) مريضا بالفشل الكلوي، يحتاجون لرعاية خاصة، حيث جاء هذا المكرمة بعد مناشدة من الجمعية لرئيس الجهاز الذي لبى النداء على وجه السرعة.

جاء ذلك على هامش الإفطار الجماعي الخيري الذي نظمته المخابرات تحت رعاية الرئيس محمود عباس، استكمالا لحملة رمضان الخير، وسلامة السيد الرئيس، حيث ضم الإفطار العديد من الفعاليات الوطنية والتنظيمية، والمؤسسات والجمعيات الرسمية والأهلية والخيرية، وأسر الشهداء والأسرى والشخصيات الاعتبارية.

وتم توزيع مبالغ نقدية من جهاز المخابرات، وبتوجيهات من رئيسه اللواء ماجد فرج لـ (13) جمعية في المحافظة وهي: لجنة الزكاة المركزية، وجمعية مخيم نور شمس لتأهيل المعاقين، وجمعية المعاقين في مخيم طولكرم، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في طولكرم، وجمعية دار اليتيم العربي، وجمعية قاقون للصم والبكم في مخيم طولكرم، وجمعية المكفوفين، وجمعية الشعراوية لذوي الاحتياجات الخاصة، والاتحاد العام لذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز العودة لذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية بيت الأجداد لرعاية المسنين، وجمعية دار الكوثر لرعاية المسنين، وجمعية تأهيل أطفال التوحد.