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عالم يكشف خطر حمالات الصدر

الأربعاء 13 يونيو 2018 12:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عالم يكشف خطر حمالات الصدر



وكالات -

يتحدث باحثون عن ضرورة تخلي النساء عن ارتداء حمالات الصدر بصورة دائمة، لما لها من آثار سلبية محتملة على صحة المرأة.

وأكد المتخصص بعلم الثدييات، سيت رانكين، على ضرورة تخلي النساء عن النوم بحمالة الصدر، لأنها تشكل ضغطا مستمرا على العقد اللمفاوية في جسم المرأة.

ويقول رانكين: "حتى حمالة الصدر غير المشدودة بقوة يمكنها منع دوران السائل اللمفاوي بحرية، ما يؤدي إلى الوذمة والتهابات مزمنة". وينصح رانكين النساء بعدم ارتداء حمالات الصدر في المنزل، ما سيخفف الضغط على الغدد اللمفاوية.

كما أظهرت نتائج التجارب التي أجراها جان ديني رويون، والتي شملت حالة 300 امرأة أعمارهن 18-35 سنة، ضرر حمالات الصدر وعدم قدرتها على الحفاظ على شكل الثدي كما يعتقد.

ويقول جان ديني رويون: "حمالة الصدر تحد من قدرة الثدي على تنمية أنسجة عضلية تسند شكله الطبيعي".

المصدر: رامبلر


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