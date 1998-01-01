مقتدى الصدر يعلن عن تحالف "سائرون" و"الفتح"

بغداد/وكالات/

أعلن الزعيم الديني مقتدى الصدر عن تحالف قائمته المتصدرة في الانتخابات "سائرون"، وقائمة "الفتح" بزعامة هادي العامري التي حلت بعدها في الانتخابات، لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي مشترك مع العامري، عقداه في النجف إن "تحالف الفتح مع سائرون في الفضاء الوطني يحافظ على التحالف الثلاثي بين سائرون والحكمة (بزعامة عمار الحكيم) والوطنية (بزعامة إياد علاوي)".

وذكرت قناة "العراقية" الرسمية أن قائمتي "سائرون" و"الفتح" أكدتا إبقائهما الباب مفتوحا أمام القوائم الفائزة الأخرى للانضمام.

من جهته نقل موقع "السومرية نيوز" عن العامري قوله: "لا يوجد مشكلة لدينا من الإعادة والعد والفرز على أن يكون بنسبة 5 أو 10 في المئة".