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مقتدى الصدر يعلن عن تحالف "سائرون" و"الفتح"

الأربعاء 13 يونيو 2018 12:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتدى الصدر يعلن عن تحالف "سائرون" و"الفتح"



بغداد/وكالات/

أعلن الزعيم الديني مقتدى الصدر عن تحالف قائمته المتصدرة في الانتخابات "سائرون"، وقائمة "الفتح" بزعامة هادي العامري التي حلت بعدها في الانتخابات، لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي مشترك مع العامري، عقداه في النجف إن "تحالف الفتح مع سائرون في الفضاء الوطني يحافظ على التحالف الثلاثي بين سائرون والحكمة (بزعامة عمار الحكيم) والوطنية (بزعامة إياد علاوي)".

وذكرت قناة "العراقية" الرسمية أن قائمتي "سائرون" و"الفتح" أكدتا إبقائهما الباب مفتوحا أمام القوائم الفائزة الأخرى للانضمام.

من جهته نقل موقع "السومرية نيوز" عن العامري قوله: "لا يوجد مشكلة لدينا من الإعادة والعد والفرز على أن يكون بنسبة 5 أو 10 في المئة".

#الصدر #العامري #العراق #حكومة

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