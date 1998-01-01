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ملكة جمال العراق من إسرائيل: "شالوم"!

الثلاثاء 12 يونيو 2018 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملكة جمال العراق من إسرائيل: "شالوم"!



القدس المحتلة/سما/


نشرت ملكة جمال العراق لعام 2017 سارة عيدان، أمس الاثنين مقطع فيديو وصورا تجمعها بملكة جمال إسرائيل أثناء زيارة تقوم بها للدولة العبرية.

ونشرت عيدان على حسابها في "إنستغرام" فيديو قصيرا يجمعها بملكة جمال إسرائيل السابقة هدار جانديلسمان وجهتا خلاله التحية باللغة العبرية "شالوم"، وكتبت عيدان إلى جانب الفيديو، "شالوم... سلام من القدس أورشليم".

وخلال زيارتها للقدس تجولت عيدان في سوق "محانيه يهودا" وتناولت وجبة عراقية في أحد المطاعم، والتقطت صورة هناك كتبت إلى جانبها: "مطعم يهودي عراقي في القدس عندهم.. بامية تجنن".

#سارة عيدان #القدس #ملكة جمال #اسرائيل

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