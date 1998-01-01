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طبيب المنتخب المصري يعلن أنباء سيئة بشأن محمد صلاح

الثلاثاء 12 يونيو 2018 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب المنتخب المصري يعلن أنباء سيئة بشأن محمد صلاح



موسكو/وكالات/

أكد محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، صعوبة لعب محمد صلاح، أمام الأوروجواي يوم الجمعة المقبل، في أولى مباريات الفراعنة بكأس العالم 2018.

وقال أبو العلا: "محمد صلاح غير جاهز طبيا بنسبة 100% للعب أساسيا".

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وأضاف: "كل ما نفعله في الفترة الحالية من تأهيل وعلاج حتى يتمكن اللاعب من اللحاق بجزء ولو بسيط من المباراة التي تقام بعد 4 أيام، وإن كان هذا صعب أيضا".

ويلتقي المنتخب المصري في اللقاء الثاني بدور المجموعات ضد روسيا، يوم الثلاثاء 19 يونيو.

وأصيب محمد صلاح في الكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد بعد تدخل عنيف من قبل اللاعب سيرخيو راموس.

وخاض منتخب مصر 3 مباريات ودية مع الكويت وكولومبيا وبلجيكا، وسط غياب نجمه صلاح، دون أن يتمكن من تحقيق الفوز في أي منها.


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