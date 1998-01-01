ترامب: إيران تغيرت وستعود إلى بحث صفقة جديدة

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تعود طهران إلى المفاوضات بشأن برنامجها النووي، معتبرا أن تغيرات مهمة طرأت على إيران وتوجهاتها السياسية في الفترة الأخيرة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقد بعد قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة اليوم: "أمل بأنهم سيعودون لبحث صفقة جدية في الوقت المناسب بعد فرض عقوبات، سبق أن قلت إنها ستكون شديدة.. لكن الوقت لم يحن لذلك بعد".

واعتبر ترامب أنه "فيما يتعلق بالاتفاق النووي، باتت إيران الآن تختلف عما كانت عليه قبل ثلاثة أو أربعة أشهر".

وأوضح: "لا أظن أنهم يعيرون نفس الاهتمام بمنطقة البحر المتوسط وسوريا، كما كان الأمر سابقا. لم يعودوا يمتلكون ذات الثقة الكاملة (بالنفس) التي كانت لديهم في الماضي".