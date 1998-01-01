جوهانسبرج تعلق عضوية مسؤولة بسبب تصريحات مؤيدة لإسرائيل

جوهانسبرج/وكالات/

قرر عمدة مدينة جوهانسبرغ اليوم الثلاثاء، تعليق عضوية مسؤولة كبيرة في مجلس المدينة بسبب تصريحات علنية قالت فيها إن المدينة "صديقة" لإسرائيل.

وقالت مفو فالاتسي عضو مجلس مدينة جوهانسبرغ المسؤولة عن الشؤون الصحية خلال فاعلية مؤيدة لإسرائيل نهاية الأسبوع الفائت "أوّد أن أعلن انني صديقة لإسرائيل وأن مدينة جوهانسبرغ صديقة لإسرائيل"، وذلك كما جاء في مقطع فيديو متداول لخطاب القته في الفاعلية.

وقرر عمدة المدينة هيرمان ماشابا، بحسب ما نقلته فرانس برس، "تعليق نشاط فالاتسي، بانتظار التحقيق في السياق الكامل والمناسب الذي جاءت فيه هذه التصريحات".

وفالاتسي عضو في التحالف الديموقراطي المعارض والذي يحكم مدينة جوهانسبرغ المركز الاقتصادي الكبير في جنوب افريقيا.

ويؤيد الحزب المعارض، حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

والشهر الفائت، قررت جنوب افريقيا استدعاء سفيرها لدى اسرائيل بعد مقتل 52 فلسطينيا في غزة خلال تظاهرات رافضة لافتتاح السفارة الاميركية في القدس.

وارجعت الوزارة في بيان قرارها إلى "الطابع الخطير والعشوائي للهجوم الاسرائيلي الاخير".