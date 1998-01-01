نتنياهو قدّم إفادة مطوّلة في الشرطة حول دوره في صفقة مشبوهة

القدس المحتلة / سما /

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء للتحقيق لدى الشرطة، وقدم إفادة بخصوص ما يعلمه عن ملف 3000، أو صفقة الغواصات الشهيرة التي ارتبط اسم المقربين منه فيها، بينهم المحامي شلومي مولخو الذي شغل منصب الموفد الخاص لنتنياهو والمحامي دافيد شمرون المتهمين بشبهات فساد في صفقة شراء الغواصات الألمانية.

وقال متحدث مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي لوسائل الإعلام الإسرائيلية إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم إفادة مفتوحة اليوم في الملف 3000. قام بتفصيل مجمل الاعتبارات المهنية التي أرشدته في اتخاذ القرارات بمسألة الغواصات والسفن وأهميتها لأمن دولة اسرائيل".

وتابع "يرحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفرصة الممنوحة له كي يوضح الصورة بكاملها ووضع حد مطلق للادعاءات المفرغة والافتراء ضده من قبل سياسيين وآخرين" دون أن يوضح من يقصد بكلمة آخرين.

أما الشرطة الإسرائيلية فقد أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدّم اليوم إفادة في قسم التحقيق "لاهاف 433" استمرت لعدة ساعات.

وأشارت الى أن التحقيق يتم بمرافقة ورقابة النيابة العامة في اسرائيل وبموافقة المستشار القضائي للحكومة.

ورفضت الشرطة الإسرائيلية الإدلاء بمزيد من التفاصيل إزاء التحقيقات التي تُجريها وحدة الشرطة القطرية المعنية بالتحقيق في شبهات الغش والخداع ضد كبار الشخصيات والأجسام الاسرائيلية.