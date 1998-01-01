رسميا.. ريال مدريد يعلن تعيين جولين لوبيتيجي مدربا جديدا

وكالات / سما /

أعلن نادي ريال مدريد رسميا عن تعيين جولين لوبيتيجي، مدرب منتخب إسبانيا، مديرا فنيا للفريق، خلفا لزين الدين زيدان، الذي رحل بشكل مفاجئ عن “الميرينجي” بنهاية الموسم المنصرم.

ونشر النادي المدريدي بيانا عبر موقعه الرسمي أكد خلاله تولي لوبيتيجي مهمة تدريب الفريق، بمجرد انتهاء مهمته مع منتخب “لا روخا” في مونديال 2018، وذلك بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

جدير بالذكر أن لوبيتيجي سبق له اللعب في صفوف ريال مدريد بين 1985 و1991، كما تولى تدريب الفريق الرديف بالنادي الملكي في موسم 2008-2009.

وتولى لوبيتيجي (51 عاما) تدريب منتخب إسبانيا في 2016، عقب رحيل المخضرم فيثينتي ديل بوسكي.