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جامعة القدس تفتح باب القبول للعام الأكاديمي 2018/2019

الثلاثاء 12 يونيو 2018 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أعلنت جامعة القدس عن فتح باب القبول للعام الأكاديمي 2018/2019 في برامج درجتي البكالورويس والماجستير، والتي يمكن الحصول على طلب الالتحاق بها من خلال مختلف فروع البنك العربي وبنك فلسطين في كافة المحافظات.

وتطرح جامعة القدس أكثر من مئة برنامج بكالورويوس وماجستير من خلال كلياتها المختلفة والتي يصل عددها إلى 15 كلية تغطي التخصصات العلمية الرئيسة في العلوم الطبيعية، الحياتية، الهندسية، التقنية، العلوم الإنسانية في الآداب والحقوق، والعلوم الإقتصادية والإدراية.

كما توفر جامعة القدس مجموعة من البرامج النوعية الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط من خلال كلية القدس بارد التي تأسست عام 2006 بموجب شراكة أكاديمية بين جامعة القدس وجامعة بارد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وتمنح درجة البكالوريوس في العلوم والآداب الحرة وشهادة الماجستير في برامج التعليم MAT، إضافة لكلية الدراسات الثنائية التي تأسست عام 2015 وتتبع نظام التعليم الثنائي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، إذ تعتبر جامعة القدس السباقة لإنشاؤها هذا النموذج التعليمي المنتشر في الدول الصناعية انطلاقاً من سعيها المستمر لتقديم أحدث القادرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع الفلسطيني، فهو يتيح للطلبة فرصة الاندماج في سوق العمل قبل التخرج من خلال التدريب العملي في مجموعة من الشركات المحلية يصل عددها إلى 100 شركة شريكة، ويوفر برنامج البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، إدارة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات.

ويستطيع طلبة الثانوية العامة تقديم طلب الالتحاق بجامعة القدس قبل ظهور نتائج الثانوية العامة من خلال تحميل رقم الجلوس، الأمر الذي يؤدي إلى تحميل نتائج الثانوية العامة الكترونياً لدى ظهورها.

هذا ويشمل طلب الالتحاق، طلب المساعدات المالية الذي يمنح الطلبة فرصة الاستفادة من برنامج المنح والمساعدات المالية المتعددة التي توفرها الجامعة، والتي تعد الأوسع من نوعها بين الجامعات الفلسطينية، إذ يستفيد من هذا البرنامج سنوياً أكثر من 45% من طلبة جامعة القدس، وتعمل الجامعة على توسعته وتجنيد الأموال لصالحه وذلك لالتزامها المبدأي بتوفير التعليم لكل من يحقق الشروط الأكاديمية.

#جامعة القدس

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