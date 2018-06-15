يافا: تمديد اعتقال المشتبه بقتل شقيقتيه... "ذبحهما بسكين مُسننة حتى الموت"

يافا/سما/

مدَّدت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، اعتقال فادي ملوك (28 عاما)، المُشتبه بقتلِ شقيقتيه نورة (21 عاما) وحياة ملوك (19 عاما) في مدينة يافا، فجر الخميس الموافق 17 أيار/ مايو 2018، لمدّة 4 أيّام إضافيّة، حتى تاريخ 15.06.2018.

وكانت المحكمة قد مددت اعتقال المشتبه به لمدة 25 يوما منذ يوم وقوع الجريمة، على خمس مرات متتالية من التمديد، بشبهة قتل شقيقتيه طعنا بالسكين، بعد أن اتصل للشرطة وأخبرها هاتفيا بأنه قتل شقيقتيه.

وتمَّ تمديد اعتقال المشتبه به بالتوافق بين النيابة العامة، والدفاع عن المشتبه، دون حضور المشتبه إلى قاعة الجلسة.

ووِفقَ محضر الجلسة في المحكمة اليوم الثلاثاء، فإن النيابة العامة ستُقدِّم يوم 15.06.2018 تصريحَ مدعٍ عام ضد المُشتبه، بعد فحص الأدلة وتثبيت غالبيتها ضده.

ذبحهما حتى الموت

وجاءَ في محضر الجلسة: "وفق التحقيقات التي أجرتها الشرطة وجمعت بها أدلة من مكان الجريمة، فإن المتهم أقدم على ذبح الضحيتين نورة (21 عاما) وحياة مُلوك (19 عاما) بسكين مسننة، وأُعلِن عن وفاتِهِما نتيجة خسارة دم كثير من جسدهما".

ويُستدلُّ من محضر الجلسة أنه "تم العثور على السكين التي طعن فيها المشتبه ضحيتيه، وبعد الفحص في المختبر للتشخيص الجنائي، تم العثور على بصمات المشتبه به على السكين، إضافة إلى العثور على دماء تتبع للضحيتين على ملابس المشتبه".

الشرطة لم تحمِ الضحيتين

وتبيَّن أنه في شهر أيار/ مايو 2015 قُدِّمت للمحكمة المركزية في تل أبيب؛ لائحة اتهام ضد المشتبه به، فادي ملوك، بعد الاعتداء على شقيقته، وجرى إدانته من قِبَل المحكمة بالاعتداء على شقيقته وتهديدها بالقتل، مدعيا أن "شقيقته تعمل في أمور مشبوهة".

ووِفق لائحة الاتهام التي قُدِّمت في العام 2015 "قام ملوك بضرب شقيقته بلكمة على وجهها ما أسفر عن إصابتها، بعد أن طلب منها المال ورفضت. وفي وقت لاحق من ذات اليوم طارد ملوك شقيقته وهو يحمل سكينتين بيديه، غرسهما في باب غرفتها وهو مغلق".